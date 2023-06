'Trepo como ninguém, tenho um papo maravilhoso', garante Luana Piovani

Luana Piovani abriu o jogo sobre sexo em participação no videocast "Desculpa Alguma Coisa" com Tati Bernardi. A atriz disse que envelhecer fez sua performance sexual evoluir.



"Sexo bom é sem pudor, ter intimidade e estar à vontade com aquela pessoa. Tem que ter calma, curiosidade", afirmou. "Ninguém transa bem com 20 anos. A juventude quer mostrar performance", comentou a atriz,.



"Quando a gente fica madura, fica mais segura, se entende mais, começa a dar menos importância ao que o outro acha. Tenho celulite? Foda-se. Trepo como ninguém, tenho um papo maravilhoso'", disse.