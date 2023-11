“Trinca da Mira” leva oficinas de dramaturgia ao interior do estado

A segunda edição do projeto “Trinca da Mira - Sob Novas Liberdades e Horizontes” chega a cinco cidades do interior baiano em novembro e dezembro com a proposta de promover formação teatral e literária fora do eixo da capital. O projeto é dirigido pelo autor, roteirista e premiado diretor Daniel Arcades, em parceria com o também ator e diretor Antônio Marcelo.



“Trinca da Mira” traz no recorte temático do projeto a valorização de narrativas periféricas, histórias decoloniais e com protagonismo de grupos sociais não-hegemônicos no contexto do bicentenário da independência da Bahia. O objetivo é promover e estimular a liberdade de criação, abordagem e conhecimento da literatura dramática baiana, com foco na criatividade, inovação e singularidade do projeto artístico, valorizando a cultura baiana e a reflexão sobre sua história e identidade.