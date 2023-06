Turnê Nós os Outros chega à Concha

Gilberto Gil completou 81 anos na última segunda-feira (26) e os baianos vão celebrar com ele nesta sexta (30) e sábado (1) na Concha Acústica do TCA. Isso, quem conseguiu um dos disputados - e esgotados - ingressos para a turnê Nós A Gente, estrelada por Gilberto Gil e sua família que, depois da temporada de sucesso na Europa, circula pelo país, com patrocínio da Natura.



A trupe afetiva, como o grupo se denomina, tem Gil no palco ao lado de seus filhos Bem, José, Nara e Preta, e com os netos João, Flor, Francisco, Pedro, Gabriel, Lucas e Bento, além de sua nora Mariá Pinkusfeld. O show já aconteceu no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e São Paulo.Durante a turnê, a família Gil apresenta um repertório dos sucessos acumulados ao longo dos quase 60 anos de carreira do artista. Clássicos como Palco, Tempo Rei e Vamos Fugir empolgam a plateia, além de canções dos Gilsons, de Preta Gil e uma rápida aparição de Bela Gil em cena.