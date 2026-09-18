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Tuzé de Abreu apresenta show Purriaçu no Teatro Gamboa

Apresentação acontece no domingo (20), a partir das 19h

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06:00

Tuzé de Abreu
Tuzé de Abreu Crédito: divulgação

Encerrando a semana do Teatro Gamboa, o cantor e compositor Tuzé de Abreu apresenta no domingo (20) o show Pupurriaçu, às 17h. No palco, ele revisita sua trajetória a partir de 31 canções autorais cantadas e tocadas ininterruptamente em um grande pout-pourri.

Multi instrumentista com longo currículo e raízes na música brasileira, ele criou esse projeto de forma espontânea durante o período final da pandemia, “um processo auto-terapêutico de mergulho em si próprio”, como define.

Tuzé tem profundas relações com nomes da música popular e experimental, convivendo e trabalhando desde João Gilberto a Walter Smetak. Ele fez parte, como flautista e saxofonista, dos Doces Bárbaros (1976), projeto que reuniu Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia. Tuzé tem composições gravadas por Elza Soares, Gal e Caetano e fez a trilha de sete longa metragens, duas delas premiadas

SERVIÇO - Tuzé de Abreu no show Pupurriaçu / Domingo (20), às 17h, no Teatro Gamboa / Ingressos: R$ 40 e R$ 20; e R$ 15 para assistir pela plataforma virtual do Teatro Gamboa.

Tags:

Música

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