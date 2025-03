TV Record é condenada por “ridicularizar” fã de Ivete em matéria

RECLAMAÇÃO

TV Record é condenada por “ridicularizar” fã de Ivete em matéria

Emissora cedeu imagens de entrevista antiga para debate sobre fãs da Igreja Universal

A Record foi condenada a pagar R$ 30 mil a um fã de Ivete Sangalo que se sentiu ridicularizado em uma matéria. A emissora entrevistou o homem em 2018 e, anos depois, cedeu as imagens para o “Fala que Eu te Escuto”, atração televisionada da Igreja Universal do Reino de Deus. O problema foi na segunda reportagem, segundo informações da coluna Outro Canal, com Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo. >