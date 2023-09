UCI Shopping da Bahia realiza sessões para mães e bebês

A Rede UCI ORIENT realiza nesta terça (12), na unidade UCI Orient do Shopping da Bahia, duas sessões super especiais. A partir das 13h30 será realizada a sessão CineMaterna com a exibição do filme Besouro Azul, que tem Bruna Marquezine no elenco. A ação permite que as famílias possam pegar um cineminha acompanhadas dos seus bebês de até 18 meses, contando com todo conforto e suporte que a rede UCI Orient disponibiliza. Os presentes terão acesso a uma sala totalmente equipada e preparada para garantir o conforto dos menores, que contará com a presença de trocadores. A sala também conta com adaptações como som reduzido, ar condicionados suaves e luzes levemente acesas, garantindo o bem-estar de toda a família.