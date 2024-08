ENTRETENIMENTO

Último dia do Festival de Inverno Bahia terá show de Ana Castela; veja programação completa

A 18ª edição do Festival de Inverno Bahia (FIB 2024) chega ao seu último dia neste domingo (25), com uma noite especial de apresentações. Os portões do Parque de Exposições de Vitória da Conquista abrem às 19h e, a partir das 20h começam os shows.

O Palco Camarote (apresentações nos intervalos do palco principal) contará com Pedro Pondé e After com Robertinha.