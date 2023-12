Um filme para festejar a carreira de Gerônimo

Gerônimo e Russo Passapusso. Crédito: divulgação

Lançada há 37 anos no primeiro álbum de Gerônimo - Mensageiro da Alegria -, a música É d'Oxum se tornou um clássico do cancioneiro baiano. Ganhou popularidade nacional depois que foi incluída na trilha sonora da série Tenda dos Milagres, da Rede Globo. Ficou tão marcada na memória dos baianos que agora virou tema de um curta-metragem documental sobre a trajetória do cantor e compositor que será exibido neste sábado (2), na Casa Rosa, no Rio Vermelho. Em seguida, Gerônimo se apresenta, com participação especial do BaianaSystem.

É D’Oxum – A Força que Mora N’água tem duração de 26 minutos, com direção de Day Sena e roteiro e produção de Ondina Duarte e Cássio Nobre. Entre os entrevistados, estão, além do próprio Gerônimo, o maestro Ubiratan Marques, as cantoras Margareth Menezes e Daniela Mercury, e o guitarrista Armandinho Macêdo.

A diretora Day Sena diz que tem interesse antigo pela música de Gerônimo e lembra que, ainda criança, numa ocasião, recusou-se a dormir no horário determinado pelos pais e se escondeu embaixo da mesa porque o cantor iria fazer uma visita à casa dela naquela noite.

Gerônimo se diz surpreso com a longevidade de composição com o parceiro Vevé Calasans (1957-2012) e explica o que é ser “de Oxum”: “Oxum é uma divindade de beleza, doçura, empatia e do ego bem administrado. Quando digo que a cidade é d'Oxum, me refiro a isso. É uma maneira de dizer como as pessoas se amam através da divindade”.

No show, cujos ingressos estão esgotados, pois a Casa Rosa é um espaço pequeno, a participação do BaianaSystem inclui a apresentação de uma versão especial de outro clássico de Gerônimo, Eu Sou Negão, que a banda apresentou com o compositor num programa Fantástico deste mês.

Beto Barreto, guitarrista do BaianaSystem, fala sobre a relação da banda com Gerônimo: “No nosso primeiro álbum, chamamos ele para participar e foi muito significativo, porque era uma faixa ‘guitarrada’ e Gerônimo tem essa coisa forte da latinidade”. O filme deve entrar muito em breve, segundo a diretora, nas plataformas de streaming SPCine Play e Looke.