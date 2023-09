‘Um mês para a minha cura total’, diz Ana Furtado sobre fim do tratamento contra câncer

Ana Furtado dividiu com os seus seguidores em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 1º, uma conquista emocionante. A apresentadora contou que falta um mês para terminar o tratamento contra o câncer de mama e ser considerada "totalmente curada". No vídeo, ela aparece dentro do avião, a caminho de Nova York com o marido Boninho, e fala que entrou na reta final com o bloqueador hormonal.



"Dia 1º de setembro. Eu estou aqui num voo, indo para Nova York de férias e queria dividir com vocês uma coisa que é extraordinária", declarou. "Falta um mês para eu terminar de tomar o meu bloqueador hormonal e ser considerada totalmente curada. Vitória ali ó, pertinho, um mês", acrescentou.