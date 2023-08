Uma música forjada em dor e fúria

Ouço J.J. Johnson tocar Misterioso, tema clássico de Thelonious Monk, enquanto esvazio uma taça de vinho e o temporal desaba nesta noite fria. O prazo para entregar a crônica semanal vai se esgotando e não tenho a menor ideia sobre o que escrever. Poderia, quem sabe, tecer comentários sarcásticos sobre a derrocada dos punguistas que tomaram de assalto o Brasil entre 2019 e 2022. Mas decidi que não perderei mais tempo nem gastarei mais energia com essa gente tola e seu líder ordinário. Afinal, a noite é agradável, a música é envolvente, o vinho tem lá suas qualidades e eu não vou desperdiçá-los.

O som está alto. Agora Johnson me leva a um breve delírio com sua versão de What’s New. Como é bonito o som de um trombone quando bem tocado: denso, cálido, romântico. Um som que me faz lembrar do filme Paris Vive à Noite (Paris Blues no original), de Martin Ritt, no qual Paul Newman dá vida a Ram Bowen, trombonista norte-americano exilado na capital francesa. Seu amigo e companheiro de banda é o saxofonista Eddie Cook, vivido por Sidney Poitier. Há cenas memoráveis, como aquela em que Louis Armstrong invade o porão onde os dois costumam tocar e juntos promovem uma vibrante jam session.

O amálgama entre Paris e jazz também serviu de matéria-prima para outro filme admirável: Por Volta da Meia-Noite (Round Midnight no original), de Bertrand Tavernier. Neste, o protagonista é Dexter Gordon, saxofonista da primeira prateleira do gênero, numa atuação que comove pela entrega e sinceridade. Ele é Dale Turner, talento maiúsculo devastado pela heroína, gigante condenado à decadência como tantos outros – Tavernier se inspirou nas trajetórias trágicas de anjos caídos como o pianista Bud Powell e o saxofonista Lester Young, aquele a quem Billie Holiday se referia como “The President”, ou simplesmente “Pres”.

Tanto o filme de Ritt quanto o de Tavernier se embrenham não apenas no aspecto glorioso da música, mas também nos flagelos sofridos pelos artistas: o racismo, a inadequação, a droga como elemento destruidor. Fico a imaginar quantos talentos extraordinários foram arremessados na sarjeta e diluídos em miséria e humilhação. Deuses que incendiavam os palcos do Village Vanguard, do Five Spot ou do Birdland levando cacetadas da polícia, sendo achacados por traficantes e alcançando o Nirvana químico que os impelia a sucessivos estágios de ruína, até desvanecerem em banheiros imundos.

Bird, de Clint Eastwood, refaz a Via-Crúcis de um desses gênios. O Charlie Parker de Forest Whitaker desmorona entre solos labirínticos e doses cavalares de substâncias destrutivas. Drogado, bêbado, depressivo e com o corpo em frangalhos, Parker praticamente pirou quando perdeu a filha, Pree, enquanto viajava em turnê. Enlouquecendo por sua vez a esposa, Chan, que precisou lidar ao mesmo tempo com a perda da criança e os desvarios do marido.

Ouço agora, como singela homenagem, uma versão de My Melancholy Baby executada por ele e seu parceiro dileto, Dizzy Gillespie, no álbum Bird and Diz. E me sinto tomado por uma melancolia opressiva. Parker morreu aos 34 anos de cirrose hepática, carregando como estorvo um corpo que parecia ter passado dos 60. Não tinha, provavelmente, a dimensão da própria importância para o curso do jazz. Como John Coltrane ou Clifford Brown, foi mais um desses cometas que contribuíram para o aperfeiçoamento da civilização humana. Sua arte permanece. Afinal, os deuses ainda cultivam o saudável hábito da imortalidade.

Não deixa de ser curioso que o jazz, nascido em guetos e tocado muitas vezes por gente simples e sem formação, tenha se tornado a mais virtuosa e inventiva manifestação musical do século 20, por sua complexidade, refinamento e dificuldade de execução. Uma música concebida essencialmente por pessoas negras, algumas delas homens e mulheres dos mais talentosos e singulares do seu tempo. Mas essa é uma percepção retrospectiva, despida do calor da hora e da tensão racial do período em que o jazz floresceu.