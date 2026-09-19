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Vai ao show do BTS em São Paulo? Fãs dão dicas de looks e acessórios

ARMYs que acompanharam a turnê ARIRANG compartilham produções, itens indispensáveis e histórias para inspirar quem se prepara para ver o grupo



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06:20

Para idols estilosos, fãs fashionistas Crédito: Arquivo pessoal

Se você venceu a batalha dos ingressos contra a Ticketmaster, já é hora de pensar no look para o show do BTS em São Paulo. Para ajudar na escolha, fomos conversar com as ARMYs que já desfilaram em apresentações da turnê ARIRANG. Sim, desfilaram, porque as divas capricharam nos looks e adereços. Afinal de contas, para idols estilosos, fãs fashionistas!

Looks para o show do BTS 1 de 22

Yasmin, criadora da Yante, marca de artigos inspirados no BTS

Look ideal:

Precisa ser criativo e confortável, mas, às vezes, eu gosto de recriar alguns looks dos meninos, trazendo um pouquinho do meu próprio estilo. Então, pode ser que o look não seja 100% confortável, haha, mas faz parte!

Acessórios indispensáveis:

Anéis e brincos, com certeza! Eu não vivo sem. Sinto que nenhum look fica completo sem eles. São aquele charme a mais que faz toda a diferença e dá o toque final na produção.

Tênis ou bota?

Depende, haha! Eu sou totalmente team tênis, porque amo estar confortável, mas confesso que tenho usado bastante bota também. Acho que ela consegue elevar muito o look! O problema é que já saí de vários shows com calos e os pés destruídos. Então, no fim, ainda voto no tênis!

Na bolsa do show:

Carregador portátil, 100%! Não vivo sem. Também levo uma carteirinha menor, com um pouco de dinheiro físico, hidratante labial ou batom, porque normalmente saio de casa durante o dia e quero estar preparada para as fotos, haha. Se couber, levo uma capa de chuva e alguma barrinha de cereal ou chocolate. Não posso passar fome e muito menos correr o risco de passar mal!

ARMY Bomb básica ou decorada?

Decorada! No momento, estou usando vários lacinhos para enfeitar a minha, mas meu sonho mesmo é ter aquela toda cheia de strass!

Não levou e sentiu falta:

Água e comida! Já fui a um show em que não tinha nenhum lugar próximo nem opções dentro do evento para comprar essas coisas. Não foi uma boa experiência, porque estava muito sol, eu fiquei com sede e fome e não tinha sequer uma opção por perto para resolver. Depois disso, aprendi a nunca mais sair sem algo pra comer na bolsa e uma garrafinha de água!

lolly, administradora da página @dash_of_purple

Ela mora na Suíça e viaja para ver o BTS. Conta que já foi a 32 shows da ARIRANG World Tour!

Look ideal:

Em 32 shows, a diva já nem tem mais lookinho; tem é coleção!

Acessórios indispensáveis:

A ARMY Bomb e a alça transversal para o lightstick!

Tênis ou bota?

A minha opção predileta é a combinação dos dois. As botas para os festivais de música eletrônica são perfeitas! O preço é acessível, são leves, existem em praticamente todas as cores e podem ser decoradas. Se tiver preferência por vestir uma saia ou um shortinho, o resultado é um look único, com um efeito visual máximo! Tem a vantagem de haver modelos com plataforma integrada: se você for baixinha, ganha em altura para uma melhor visão do palco!

Na bolsa do show:

Passaporte, celular, um ou dois power banks (como eu filmo fancams em alta resolução para a minha página, a bateria do celular sofre, kkk! Alguns estádios apenas permitem um. Se informar antes evita surpresas de última hora), método de pagamento (em princípio, um cartão), dois comprimidos de paracetamol, um pacote de lenços, um pacote de toalhinhas úmidas, batom da maquiagem do dia, ARMY Bomb, alça transversal para o lightstick, miniventilador no caso de calor, um pacotinho de suco e dois ou três pacotinhos de salgadinhos para poder beber e comer algo nos momentos de espera.

Dica extra:

Não leve mais do que realmente precisa. A bolsa começa a pesar com a espera que se acumula, sobretudo antes do show.

ARMY Bomb básica ou decorada?

Eu tenho as duas. Se eu levar a básica, sempre coloco um dos novos toppers ARMY, BTS ou ARIRANG.

Não levou e sentiu falta:

Capa de chuva protetora descartável quando o tempo anunciado era incerto!

Bruna, administradora da página e criadora da loja @brubrunacoreia

Esteve nos shows de Tampa e Chicago.

Look ideal:

Eu sou a pessoa que vai básica. Nenhum look muito elaborado. Um jeans e tênis.

Acessórios indispensáveis:

Somente um holder, um ursinho e o celular!

Na bolsa do show:

Power bank, celular, balm para os lábios e artigos de higiene.

ARMY Bomb básica ou decorada?

Também não levo ARMY Bomb. Prefiro ficar com as mãos livres!

Stefanie Cabanelas, jornalista, escritora e irmã de Stella, sua dupla ARMY!

Look ideal:

Como valorizo meus grandes looks, prefiro chegar depois e, se for o caso, ficar de boa no fundo, mas estar lá vestindo o que eu quero vestir. No show em Las Vegas, por exemplo, procurei um outfit que tinha a ver com a turnê. No primeiro dia, usei um vestido branco. Eu tinha me inspirado muito no show de retorno dos meninos transmitido pela Netflix, quando usaram roupa preta de couro com tecido branco leve por baixo. Eu achei muito bonito, e a estética combinava com a música SWIM. No segundo dia, customizei uma calça com a identidade que eles usam na parte em que trocam de roupa pra dançar: mais street, calças folgadas com glitter. Botei muito strass na minha calça, taquei spray de glitter dourado e, no bolso, coloquei JH, iniciais de j-hope.

Acessórios indispensáveis:

Show do BTS tem que ter plaquinha, ARMY Bomb e cordinha para prender o celular.

Tênis ou bota?

Eu sou do time tênis, mas levei bota, porque sempre voto por estar bonita e a bota combinava muito com o look. Também é bom estar confortável pra ter a melhor experiência.

Na bolsa do show:

Um carregador portátil é muito importante, até porque os vídeos eu fiz em 4K no meu celular, e isso puxa muita bateria! Um gloss e água, acho que são essenciais também, mas alguns estádios não deixam entrar com água.

ARMY Bomb básica ou decorada?

Decorada. Eu e Stella acabamos comprando na pop-up, pegamos no dia e não conseguimos decorar antes. As ARMYs entregam os freebies (presentinhos de fã), e a gente decorou lá com chaveiros e adesivos. Ficou uma gracinha.

Dica extra da Ste:

Quem já tiver ARMY Bomb pode marcar uma tarde com as amigas para decorarem juntas. Cada uma leva alguns adereços e, juntas, elas criam algo bem especial!

Uma história do show:

Até levei uma câmera descartável, porque queria entregar ao JK pra ele tirar uma foto, só que, no dia, ele só chegou perto do setor da gente em partes da música e não estava interagindo muito. O j-hope interagiu mais e pegou a da outra menina, mas é isso, não estou com ciúme, não! (Rsrsrs).

Peça destaque:

Olha a jaqueta linda que a Stella, irmã da Ste, usou no show: atrás tem uma lua desenhada com o nome ARIRANG, e nas mangas estão os nomes dos membros do BTS. Stella é bem reservada, mas, se você quiser saber que tipo de ARMY ela é, passa no perfil da irmã e assiste aos vídeos do show! A garota quase surtou quando viu o Taehyung, e a gente não julga, porque faria igual!

SERVIÇO | BTS no Brasil

Quando: 28, 30 e 31 de outubro de 2026

Onde: Estádio do MorumBIS, em São Paulo

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Abertura dos portões: 16h

Horário dos shows: 20h

Classificação: 16 anos. Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A classificação está sujeita a alteração por decisão judicial.

Ingressos e informações: Ticketmaster Brasil. Cada ingresso permite uma única entrada, sem possibilidade de retornar após sair do evento. Confira as informações oficiais.