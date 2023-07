Vai na Fé: Ben sela aliança com Orfeu e deixa Theo apavorado

Sol (Sheron Mennezes) e Ben (Samuel de Assis) se unem contra. Crédito: divulgação TV Globo

Ben (Samuel de Assis) não desistirá de colocar Theo (Emilio Dantas) atrás das grades em Vai na Fé, mesmo após o crápula ser inocentado no processo de estupro. O advogado chegará a ponto de selar uma aliança com Orfeu (Jonathan Haagenen) para provar o contrabando cometido com o aval do ex-melhor amigo. Ele sequer guardará segredo sobre isso: Ben abrirá o bico sobre seus planos na primeira vez que trombar com o empresário na novela das sete da Globo.

O engravatado se empolgará após receber uma resposta malcriada do empresário, que se revoltará por ter sido chamado de "criminoso". O ex-marido de Clara (Regiane Alves) afirmará que a palavra do bacharel em Direito não vale nada, uma vez que ele não tem provas do que está dizendo.

Ben, então, evocará a memória do bandidão de Piedade e detalhará todo o seu plano. "O Orfeu me procurou. Ele tem muita coisa pra contar", cravará. O personagem de Emilio Dantas tremerá de pavor diante da ameaça.

Ainda assim, argumentará que o ex-sócio não tem prova contra ele. O namorado de Sol (Sheron Menezzes) dará uma risada debochada. "Se eu topar ajudar, ele me passa celulares, mensagens, tudo. É tentador. Quer ver o que ele me mandou agora há pouco?", perguntará o mocinho, que mostrará um print no celular.

O pai de Rafa (Caio Manhente) fará de tudo para não demonstrar medo, mas sairá da sala do ex-amigo completamente sem chão. O tiro dele terá saído pela culatra, afinal. Theo fará a visita num esforço de reconciliação, pedindo a companhia do advogado numa premiação. Mas os dois começarão a discutir, e o bafafá logo tomará consequências inesperadas.

Confira o que acontece na semana que vem na novela das sete:

Segunda-feira (10) - Ben e Sol ficam juntos. Eduardo conversa com Hugo sobre Jenifer. Theo sonha com Lumiar. Fábio e Dora reparam no entrosamento entre Lui e Lumiar. Ricardo questiona Orfeu sobre o paradeiro de Vanessa. Vitinho descobre a verdadeira identidade de Stuart. Duda e seus amigos enfrentam o falso ator, e ligam para Sol, que se desespera. Stuart intimida as crianças e foge com a pintura. Jenifer, Hugo, Eduardo, Bruna, Kate e Jairo chegam à casa de Sol, mas não encontram o bandido. O falso ator volta para a mansão, e Vitinho aciona a polícia. Stuart chama Wilma para fugir com ele.

Terça-feira (11) - Stuart é preso ao sair da mansão, e Wilma finge ser sua refém. Ricardo marca de se encontrar com Vanessa. Simas reclama de ter sido chamado como testemunha. Ricardo filma sua conversa com Vanessa. Theo invade a casa de Lumiar. Sol é convidada para cantar em um show importante, e Kate fica animada. Jenifer pede a Rafa para fotografar sua mãe. Sol e Clara se aproximam. Jenifer evita Eduardo na frente de Hugo. Rafa pede para Kate ajudá-lo a revelar as fotos de Sol em sua casa. Ben e Sol encontram Theo na casa de Lumiar. Kate e Rafa reatam o namoro. Clara discute com Helena e, ao chegar para a audiência, é hostil com Theo. O Juiz dispensa o depoimento de Clara, que se enfurece.

Quarta-feira (12) - Clara é repreendida pelo juiz e, ao sair da sala de audiência, presta declarações para o blog de Érika. Lumiar se surpreende com o comportamento hostil de Dora. Ricardo interroga Vanessa e mostra o vídeo que fez para comprometer as declarações da moça. Dora é agressiva com Fábio e Lui. O médico de Dora sugere que Lumiar procure ajuda psicológica. Dona Neide destrói a reputação de Sol na audiência. Chega a hora de Theo prestar seu depoimento. Érika se insinua para Theo. Bruna discute com Jairo. O Juiz chega a uma decisão.

Quinta-feira (13) - Érika faz fotos de Theo com Ricardo ao final da audiência. Jenifer é hostil com Fabrício. Helena procura Clara. Jenifer enfrenta Theo. Clara teme uma represália do ex-marido. Theo e Érika ficam juntos. A participação de Sol no show importante é cancelada. Sol combina com Ben de anunciar o casamento deles depois da aula-show. Theo oferece dinheiro para Érika, que fica furiosa. Vitinho exige a retirada de Érika do filme de Lucas. Eduardo flagra Jenifer e Hugo abraçados. Clara pensa em vender seu apartamento. Vitinho escreve uma nova música para Sol. Kate tem uma ideia para se vingar de Theo. Érika inicia seu plano contra Sol, com a ajuda de Theo. A aula-show de Sol é invadida por haters e todos ficam assustados.

Sexta-feira (14) - Theo e Érika se divertem com o desespero de Sol. Kate tem uma ideia para ajudar Sol a dispersar os haters. Lucas termina a edição do roteiro do filme. Dora se recusa a se afastar das gravações do filme. Ben pede Sol em casamento diante de toda a família. Érika pensa em como ajudar Theo a acabar com a felicidade de Sol. Todos se emocionam com Dora. Kate acredita que Theo continua perseguindo Sol. Dora cobra seu show para Lui. Clara tem uma crise pela falta de dinheiro, e Rafa se enfurece com Theo. Hugo confronta Eduardo. Kate convence Rafa a concordar com sua ideia contra Theo. Dora não gosta da sugestão de Lui para o seu show. Kate e Rafa chegam para a fogueira de Eduardo e Jenifer. Lulu Santos aparece no Refúgio, e Lui o convida para se apresentar no show de Dora.