Vai na Fé: Dora morre cercada de carinho em Lumiar

A personagem de Claudia Ohana tem um cãncer.

A morte de Dora (Claudia Ohana) irá ao ar nas próximas semanas da novela, e a despedida da personagem vai ser para lá de emocionante.



No tocante adeus à Dora, Lumiar (Carolina Dieckmann), Lui Lorenzo (José Loreto), Fábio (Zécarlos Machado) e a recepcionista Jade (Eloise Yamashita) estarão presentes — e com eles, o público pode esperar por muitas lágrimas!



Veja alguns detalhes sobre a cena:



Rodeada de muito afeto e cuidados, Dora estará acompanhada de um médico e dos familiares, enquanto, cada vez mais fraca, viverá os últimos momentos desde que descobriu que estava com um câncer incurável.

Lumiar estará ao lado da cama de Dora durante a morte dela e, após a ida da mãe, a advogada será acolhida imediatamente por Lui.

Vai na Fé.

Confira o resumo da semana de Vai na Fé:

Segunda-feira (10) - Ben e Sol ficam juntos. Eduardo conversa com Hugo sobre Jenifer. Theo sonha com Lumiar. Fábio e Dora reparam no entrosamento entre Lui e Lumiar. Ricardo questiona Orfeu sobre o paradeiro de Vanessa. Vitinho descobre a verdadeira identidade de Stuart. Duda e seus amigos enfrentam o falso ator, e ligam para Sol, que se desespera. Stuart intimida as crianças e foge com a pintura. Jenifer, Hugo, Eduardo, Bruna, Kate e Jairo chegam à casa de Sol, mas não encontram o bandido. O falso ator volta para a mansão, e Vitinho aciona a polícia. Stuart chama Wilma para fugir com ele.

Terça-feira (11) - Stuart é preso ao sair da mansão, e Wilma finge ser sua refém. Ricardo marca de se encontrar com Vanessa. Simas reclama de ter sido chamado como testemunha. Ricardo filma sua conversa com Vanessa. Theo invade a casa de Lumiar. Sol é convidada para cantar em um show importante, e Kate fica animada. Jenifer pede a Rafa para fotografar sua mãe. Sol e Clara se aproximam. Jenifer evita Eduardo na frente de Hugo. Rafa pede para Kate ajudá-lo a revelar as fotos de Sol em sua casa. Ben e Sol encontram Theo na casa de Lumiar. Kate e Rafa reatam o namoro. Clara discute com Helena e, ao chegar para a audiência, é hostil com Theo. O Juiz dispensa o depoimento de Clara, que se enfurece.

Quarta-feira (12) - Clara é repreendida pelo juiz e, ao sair da sala de audiência, presta declarações para o blog de Érika. Lumiar se surpreende com o comportamento hostil de Dora. Ricardo interroga Vanessa e mostra o vídeo que fez para comprometer as declarações da moça. Dora é agressiva com Fábio e Lui. O médico de Dora sugere que Lumiar procure ajuda psicológica. Dona Neide destrói a reputação de Sol na audiência. Chega a hora de Theo prestar seu depoimento. Érika se insinua para Theo. Bruna discute com Jairo. O Juiz chega a uma decisão.

Quinta-feira (13) - Érika faz fotos de Theo com Ricardo ao final da audiência. Jenifer é hostil com Fabrício. Helena procura Clara. Jenifer enfrenta Theo. Clara teme uma represália do ex-marido. Theo e Érika ficam juntos. A participação de Sol no show importante é cancelada. Sol combina com Ben de anunciar o casamento deles depois da aula-show. Theo oferece dinheiro para Érika, que fica furiosa. Vitinho exige a retirada de Érika do filme de Lucas. Eduardo flagra Jenifer e Hugo abraçados. Clara pensa em vender seu apartamento. Vitinho escreve uma nova música para Sol. Kate tem uma ideia para se vingar de Theo. Érika inicia seu plano contra Sol, com a ajuda de Theo. A aula-show de Sol é invadida por haters e todos ficam assustados.

Sexta-feira (14) - Theo e Érika se divertem com o desespero de Sol. Kate tem uma ideia para ajudar Sol a dispersar os haters. Lucas termina a edição do roteiro do filme. Dora se recusa a se afastar das gravações do filme. Ben pede Sol em casamento diante de toda a família. Érika pensa em como ajudar Theo a acabar com a felicidade de Sol. Todos se emocionam com Dora. Kate acredita que Theo continua perseguindo Sol. Dora cobra seu show para Lui. Clara tem uma crise pela falta de dinheiro, e Rafa se enfurece com Theo. Hugo confronta Eduardo. Kate convence Rafa a concordar com sua ideia contra Theo. Dora não gosta da sugestão de Lui para o seu show. Kate e Rafa chegam para a fogueira de Eduardo e Jenifer. Lulu Santos aparece no Refúgio, e Lui o convida para se apresentar no show de Dora.