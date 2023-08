Vai na Fé não vai exibir Lui Lorenzo no trio de Ivete Sangalo?

O último episódio da novela Vai na Fé, exibida às 19h, na Globo, vai ao ar nesta sexta-feira (11). A trama, que conquistou o Brasil com histórias da vida real, vai encerrar as atividades mostrando a ascensão da personagem Sol (Sheron Menezzes) no mundo da música.



No entanto, no dia 16 de fevereiro, durante o Carnaval de Salvador, o personagem Lui Lorenzo, interpretado por José Loretto, esteve em cima do trio elétrico de Ivete Sangalo para cantar diversas músicas, inclusive, da época da Banda Eva, como "Não Precisa Mudar".