Val Marchiori pede desculpas após críticas por comentários: 'Sou apaixonada pelo Nordeste'

Val Marchiori. Crédito: Reprodução/Instagram Val Marchiori

A socialite Val Marchiori publicou uma nota de esclarecimento após viralizar nas redes sociais por criticar pontos turísticos do Ceará.



“Fui infeliz ao reforçar estereótipos, ao generalizar uma situação específica e, de certa forma, atingir todo o Ceará”, escreveu no Story publicado na noite desta terça-feira, 28, no Instagram.



O pedido de desculpas da empresária surge após um trecho da entrevista em que fala mal da população de Fortaleza e chama quem vai ao Beach Park de “povo horrível” e “probaiada” ganhar a internet. O momento aconteceu durante entrevista ao humorista Maurício Meirelles, no podcast "Achismos".

“Sou apaixonada pelo Nordeste e por tudo que ele representa”, disse ao admitir que errou. “Minhas falas feriram muita gente que não merece e, por isso, peço desculpas”, encerrou a socialite.

Com meme, Prefeitura rebate Val Marchiori: 'Lava a tua boca'

Após críticas de Val Marchiori a Fortaleza e ao Beach Park, a Prefeitura de Fortaleza rebateu a socialite de maneira bem humorada.

"Falaram mal de mim e das minhas crias, foi? Ah, que pena, tava admirando as nossas belezas e não prestei atenção. Beijim no ombro!", publicou o perfil oficial da Prefeitura no Instagram.