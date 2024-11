Edicase Brasil

10 dicas para evitar acidentes elétricos com a decoração de Natal

Veja manter os ambientes bonitos e seguros para a sua família nesta época do ano

Lâmpadas coloridas, fitas de iluminação, pisca-pisca, cordão de luz, cascatas de led, estrelas brilhantes e árvores de Natal com fibra óptica. As opções de decoração natalina são inúmeras e transformam a fachada e o interior de residências, estabelecimentos comerciais, hotéis, escolas, praças e avenidas. Não há limite para a criatividade, mas o manuseio de decorações elétricas requer cuidados.

O alerta é do engenheiro de Controle e Automação, Ricardo Jacobi, professor do curso de Eletrotécnica da Escola Técnica Tupy – instituição do ecossistema UniSociesc. “Na hora de planejar a decoração é preciso levar em conta os itens que serão adquiridos e instalados. O uso consciente e responsável da decoração natalina evita acidentes, como princípios de incêndios que podem levar a danos materiais ou físicos”, explica.