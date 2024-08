CONFIRA

3 dicas para incluir o tijolinho na decoração da casa

Esse item ajuda a incrementar os ambientes com suas versões tradicionais e de cerâmica

Muito associados ao estilo industrial, os tijolinhos aparentes estão ganhando cada vez mais destaque no décor . No mercado, há diferentes tipos, desde os tradicionais de barro até os de cerâmica, que reproduzem o material e podem ser encontrados em diferentes cores e texturas e incorporados aos mais diferentes ambientes.

Eles podem ser usados diretamente na construção estrutural ou mesmo para decorar, revestindo paredes, vigas e pilares, por exemplo. Se você gosta do estilo e busca inspiração de projetos, separamos algumas opções em que o tijolinho aparente é um dos destaques, veja abaixo!

1. Cozinha com toque industrial

Na reforma deste apartamento, os arquitetos Lucas Blaia e Bruno Moura, do Blaia e Moura Arquitetos, queriam criar personalidade e contraste na decoração usando diferentes materiais com os mesmos tons, como a madeira e o tijolinho aparente, produzido artesanalmente. Além do mix de texturas, os materiais, por serem naturais, levam sensação de aconchego, e o tijolinho imprime toque industrial ao local.