CRIATIVIDADE

4 dicas de decoração para o quarto infantil

Crédito: Imagem: Rodrigo Mazolla | Projeto do Arquiteto Daniel Santana

1. Cores neutras

A escolha de cores neutras e tons pastéis é recomendada para as paredes, pois oferecem uma base serena que pode ser facilmente complementada com acessórios coloridos e estimulantes. Além disso, essas tonalidades têm a vantagem de se adaptarem bem ao crescimento da criança, permitindo que o quarto evolua com ela.