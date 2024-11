Edicase Brasil

4 dicas para garantir uma pele perfeita para o fim de ano

Veja como alguns cuidados e tratamentos podem ajudar a deixá-la mais bonita para as festas

Publicado em 10 de novembro de 2024 às 08:45

Manter uma rotina de cuidados com a pele garante que ela esteja perfeita para as festas de fim de ano Crédito: Imagem: Yaroslav Astakhov | Shutterstock

Com o fim de ano se aproximando, a preparação para a temporada de festas começa. Além da escolha de looks e destinos de viagem, é hora de dedicar uma atenção especial aos cuidados com a pele. Durante esse período de celebrações e maior exposição ao sol, alinhar uma rotina consistente de skincare é a principal dica para manter a pele bonita, hidratada e luminosa. E quanto antes essa preparação começar, melhores serão os resultados.

Por isso, a seguir, confira algumas dicas simples que vão te ajudar a manter a pele bonita para as celebrações de fim de ano!

1. Invista em produtos para limpeza, hidratação e proteção

O primeiro passo é investir em produtos que ofereçam limpeza , hidratação e proteção para a temporada. Começar a rotina algumas semanas antes das festas, com um plano de cuidados mais intensivo para o dia e para a noite, pode fazer toda a diferença.

Pela manhã, o ideal é uma limpeza suave, seguida de produtos que proporcionem hidratação antes do protetor solar — etapa fundamental para manter o viço e a saúde da pele ao longo do dia. “Mesmo no verão, quando a pele tende a ficar mais oleosa, é um erro pensar que o hidratante pode ser deixado de lado. Ele é essencial para a saúde da pele, especialmente em conjunto com a ingestão adequada de água, que garante a hidratação de dentro para fora”, orienta a dermatologista Paula Rahal.

2. Inclua produtos ricos em vitamina C e protetor solar na rotina

Incluir produtos com vitamina C é uma ótima escolha para potencializar a luminosidade e proteger a pele contra os radicais livres. E, claro, não pode faltar a proteção solar: opções com FPS 50 ou mais devem ser reaplicadas ao longo do dia, especialmente em momentos de exposição ao sol.

Esfoliação ajuda a remover as células mortas da pele Crédito: Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

3. Faça esfoliação facial

À noite, além da limpeza, é recomendável incluir uma esfoliação suave de uma a duas vezes por semana, o que ajuda a renovar a pele e deixá-la mais receptiva aos tratamentos. “Intensificar a hidratação à noite é ideal para repor a umidade. Cremes noturnos com ativos calmantes, como extrato de aloe vera ou niacinamida, também são uma excelente aposta para acalmar a pele durante o sono”, acrescenta Paula Rahal.

4. Utilize máscaras faciais

Além de manter uma rotina diária de cuidados, uma dica valiosa para o dia das celebrações é usar máscaras faciais com efeito lifting , que oferecem um visual descansado em apenas alguns minutos. Dessa forma, é possível garantir que os resultados de toda a dedicação sejam ainda mais visíveis, mesmo que as noites de sono não estejam em dia em razão das festas.

Cuidados extras garantem um toque especial

Máscaras faciais de hidratação ou detox são perfeitas para reforçar os cuidados com a pele. Em clínicas dermatológicas, esses tratamentos são mais intensivos, como o Beauté Lifting , que oferece hidratação profunda e revitalização imediata. “O Beauté Lifting é um tratamento facial revitalizante, ideal para ser aplicado antes de eventos importantes. Essa máscara deixa a pele mais uniforme e luminosa, garantindo um viço natural e saudável. Inclusive para preparar a pele antes da maquiagem”, recomenda a dermatologista.

Outra opção que incorpora o que há de mais avançado na dermatologia são tratamentos como EmFace e EmFace Papada, que oferecem resultados rápidos e intensivos. Esses procedimentos utilizam eletrodos faciais que promovem contrações nos músculos do rosto e papada, como um “exercício facial”. Por meio de impulsos elétricos, é possível induzir um lifting sem cortes, definir contornos e, ainda, estimular a produção de colágeno.

Para quem busca opções com resultados a longo prazo, as clínicas estéticas também oferecem alternativas como a aplicação de bioestimuladores de colágeno e tratamentos com laser, como o Fotona. Ambos são tratamentos não invasivos, que estimulam a produção de colágeno, melhoram a aparência da pele e possuem recuperação rápida.

Entretanto, conforme aponta a dermatologista Paula Rahal, é essencial realizar esses tratamentos com certa antecedência. “O ideal é agendar as aplicações e os procedimentos a laser com pelo menos um mês de antecedência. Embora a recuperação seja rápida, os resultados tendem a se tornar mais visíveis em cerca de 30 dias”, explica.