variedades

5 formas de utilizar a palhinha na decoração

Veja inspirações de como usar esse material que traz naturalidade e sofisticação aos ambientes

Com a estética que se conecta com a memória afetiva de muitos, ela também conta com uma elevada posição de estima na visão dos profissionais de arquitetura que adoram trabalhar com seu viés natural. A arquiteta Mari Milani endossa o coro e considera a palhinha uma aliada quando o intuito é acrescentar um toque convidativo, sensorial e natural aos projetos. >