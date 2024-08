BELEZA

5 mitos e verdades sobre saúde dos cabelos

1. Fitocosméticos são bons aliados para os cabelos

Verdade . Os fitocosméticos são produzidos com base em ativos naturais. Sendo assim, não geram danos a longo prazo.

2. Devemos intercalar o uso de shampoos

Mito . A ideia de que é preciso trocar a marca do shampoo de tempos em tempos, pois ele perde sua eficácia, não é verdade. O que acontece é que, com as mudanças de temperatura, o fio de cabelo muda, podendo ficar mais ressecado ou oleoso, por exemplo. Logo, é necessária uma mudança de produto a fim de atender às necessidades naquele período.