5 segredos para manter a barba sempre impecável

Barbeiro ensina truques para deixar os fios bonitos, macios, alinhados e saudáveis

Ter uma barba impecável é o desejo de muitos homens que buscam aliar estilo e personalidade. No entanto, conquistar fios alinhados, macios e saudáveis exige mais do que apenas deixá-los crescer naturalmente. Uma rotina consistente de cuidados, aliada ao uso de produtos adequados, faz toda a diferença.

1. Higienização

O ponto de partida é uma rotina simples, mas eficiente. Começando pela higienização, que deve ser feita com produtos específicos para barba. Diferentemente do xampu comum, o produto para barba é desenvolvido para tratar os fios faciais e a pele, prevenindo problemas como ressecamento, pontas duplas e quebra. “Gosto do shampoo para barba Charming Barbershop, da Cless Cosméticos, que elimina resíduos acumulados na barba, deixa os fios mais macios, além de limpar a pele e desobstruir os poros”, recomenda o profissional.