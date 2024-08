PET

6 dicas para reduzir a agitação do animal ao receber visitas

Veja como alguns hábitos podem ajudar a diminuir o estresse e a ansiedade no pet

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 06:35

Os animais de estimação podem ficar agitados com a chegada de visitas (Imagem: Javier Brosch | Shutterstock) Crédito:

A chegada de visitas em casa pode ser um momento de agitação para muitos pets , gerando estresse tanto para os animais quanto para seus donos. Nesse sentido, Tiago Almeida, coordenador e professor do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, explica que esse comportamento pode ser causado por diversos fatores.

“A ansiedade de separação, a falta de socialização e a predisposição genética são alguns dos fatores que podem contribuir para o comportamento agitado dos animais”, afirma. Segundo o especialista, muitos pets sentem-se ameaçados ou inseguros quando há mudanças na rotina ou na presença de novos estímulos em casa.

Para ajudar a reduzir a agitação e o nervosismo do seu animal de estimação durante as visitas, o professor recomenda 6 estratégias. Veja abaixo!

1. Preparação e socialização

Uma abordagem preventiva é fundamental. “Comece a socializar seu pet desde filhote com diferentes pessoas e situações para que ele se acostume com a presença de estranhos e com novos estímulos”, sugere o especialista. Expor o animal a visitas em casa de forma gradual costuma ajudar a reduzir a ansiedade.

2. Ambiente seguro

Crie um espaço seguro e confortável para o animal de estimação durante as visitas. “Forneça um local tranquilo onde o animal possa ficar caso se sinta sobrecarregado com as outras pessoas. Um canto acolhedor com brinquedos e a cama do pet pode ajudar a reduzir o estresse”, orienta o professor.

Alguns comandos são importantes para garantir que o cachorro se comporte bem (Imagem: goodluz | Shutterstock) Crédito:

3. Treinamento e reforço positivo

O treinamento tem se mostrado uma ferramenta poderosa para lidar com a agitação. “Ensinar comandos básicos e usar reforço positivo para recompensar comportamentos calmos pode ajudar a modificar a reação do pet às visitas”, explica. O treinamento deve ser consistente e baseado em reforço positivo para criar boas associações com a presença de estranhos.

4. Introdução gradual

Ao receber visitas, faça a introdução gradual. “Permita que seu pet se acostume com os visitantes aos poucos, começando com uma interação curta e aumentando gradualmente o tempo”, sugere o professor. Isso pode ajudar a reduzir a sensação de ameaça e permitir que o animal ajuste seu comportamento de forma mais natural.

5. Uso de feromônios e suplementos

Em alguns casos, feromônios sintéticos e suplementos naturais ajudam a acalmar o animal. “Feromônios que imitam os naturais podem ajudar a criar uma sensação de segurança, e alguns suplementos podem ajudar a reduzir a ansiedade. No entanto, é importante consultar um veterinário antes de usar qualquer produto”, adverte.

6. Crie uma rotina com o pet

Por fim, o professor também destaca a importância de manter uma rotina consistente e um ambiente estável para o pet . “Mudanças bruscas na rotina podem aumentar a ansiedade do animal. Manter horários regulares para alimentação e atividades pode ajudar a criar um senso de segurança e previsibilidade”, finaliza.