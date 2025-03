variedades

7 alimentos que ajudam na limpeza dos dentes do cachorro

Certas comidas podem contribuir para a higiene bucal do seu cão, reduzindo o acúmulo de placa bacteriana

Portal Edicase

Publicado em 7 de março de 2025 às 17:07

Alguns alimentos ajudam a manter a saúde bucal dos cães Crédito: Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock

O cuidado com a saúde bucal dos cães é essencial para garantir qualidade de vida e bem-estar. Problemas como acúmulo de tártaro, inflamação nas gengivas e mau hálito podem ser sinais de que algo não vai bem com os dentes do animal. >

Se não forem tratados, esses problemas podem evoluir para complicações mais graves, como infecções e até mesmo a perda dos dentes. Por isso, é fundamental adotar hábitos como a escovação regular e visitas ao veterinário para avaliação da boca. >

Além dessas medidas, a alimentação também pode desempenhar um papel importante na limpeza dos dentes do cachorro. Alguns alimentos possuem textura e propriedades que auxiliam na remoção da placa bacteriana, reduzindo o risco de acúmulo de tártaro e mantendo as gengivas mais saudáveis. Ademais, estimulam a mastigação e aumentam a produção de saliva, que tem ação antibacteriana natural. Veja a seguir! >

1. Cenoura

A cenoura crua é um dos melhores alimentos naturais para auxiliar na limpeza dos dentes dos cães. Sua textura firme e crocante estimula a mastigação, funcionando como uma espécie de “escova” natural que ajuda a remover resíduos de comida e placa bacteriana. Além disso, é rica em vitamina A, que contribui para a saúde das gengivas e do sistema imunológico. Esse alimento pode ser oferecido como um petisco saudável, cortado em pedaços grandes para o cão precisar mastigar bem antes de engolir. >

2. Maçã

A maçã é uma excelente opção para refrescar o hálito do cachorro e ajudar na limpeza dos dentes. Sua textura fibrosa auxilia na remoção de resíduos alimentares e do tártaro acumulado. Além disso, a fruta contém antioxidantes e vitamina C, que fortalecem as gengivas e contribuem para a saúde bucal geral. Para oferecer ao seu cão, basta cortar em fatias e retirar as sementes e o miolo, pois podem ser tóxicos para os pets . >

3. Aipo (salsão)

O aipo tem fibras longas e resistentes que ajudam a “varrer” os dentes dos cães enquanto eles mastigam. Além disso, sua mastigação estimula a produção de saliva, que possui enzimas naturais com ação antibacteriana. Esse vegetal também contém propriedades anti-inflamatórias que podem beneficiar as gengivas. O aipo pode ser oferecido cru, cortado em pedaços adequados ao porte do cão, para evitar engasgos. >

A abóbora ajuda a remover o excesso de sujeira dos dentes durante a mastigação Crédito: Imagem: Nungning20 | Shutterstock

4. Abóbora

A abóbora é uma opção nutritiva que pode auxiliar na higiene bucal dos cães. Sua textura macia, mas fibrosa, ajuda a remover o excesso de sujeira dos dentes durante a mastigação. Além disso, é rica em vitamina A, que fortalece as gengivas e melhora a imunidade do animal . Para oferecer, cozinhe a abóbora sem temperos e sirva em pedaços ou misturada à ração. >

5. Brócolis

O brócolis é um alimento que pode atuar na limpeza mecânica dos dentes dos cães devido à sua textura firme e fibrosa. Ele também contém compostos antioxidantes e vitamina C, que ajudam na saúde das gengivas. Para oferecer ao seu cachorro, prefira pequenos floretes de brócolis crus ou levemente cozidos, sempre em quantidades moderadas para evitar desconfortos digestivos. >

6. Pepino

O pepino é um vegetal leve e crocante que auxilia na remoção de resíduos dos dentes e no combate ao mau hálito dos cães. Além disso, é uma excelente opção de petisco hidratante, pois contém grande quantidade de água. Para oferecer, corte o pepino em fatias finas ou cubos pequenos e sirva ao seu cachorro como um agrado refrescante. >

7. Melancia