MUNDO ANIMAL

7 dicas para identificar e tratar transtorno de ansiedade em pets

Falta de liderança, traumas, medos e ausência também impactam cachorros e gatos. O distúrbio chamado transtorno de ansiedade (TA) é sério e afeta o bem-estar do animal, alterando hormônios e neurotransmissores, o que pode ocasionar problemas de saúde adicionais. De acordo com Juliana de Abreu Pereira, doutora em Medicina Veterinária e coordenadora acadêmica da Faculdade Anhanguera de Joinville, os sinais do transtorno variam entre os pets .