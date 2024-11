8 dicas para fortalecer o vínculo com o cachorro

Veja maneiras simples e eficazes de melhorar a relação com o seu cão e garantir que ele se sinta amado e seguro ao seu lado

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 12:35

Uma relação próxima com o cachorro facilita a convivência no dia a dia Crédito: Imagem: Sopeya | Shutterstock

Os cachorros são chamados de “os melhores amigos do homem”, e isso não é à toa. A lealdade e o carinho desses animais os tornam companheiros inseparáveis. Inclusive, segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB), os cães lideram o ranking de animais mais populares no país, com 58,1 milhões.

Essa conexão emocional única entre os cachorros e os humanos oferece bem-estar tanto para o tutor quanto para o animal. Mas, como qualquer relação, a convivência precisa ser cultivada para se manter saudável.

Fortalecer esse vínculo é essencial para garantir que o pet se sinta amado e seguro. Uma relação próxima também facilita a convivência no dia a dia e ajuda a evitar problemas de comportamento, além de reforçar a comunicação e a confiança entre os dois.

Pequenas ações diárias podem transformar a relação e melhorar o bem-estar geral do cachorro . Por isso, a seguir, confira algumas dicas!

1. Passe tempo de qualidade juntos

Dedicar momentos exclusivamente ao seu cachorro é uma das melhores formas de criar um vínculo mais forte. Isso pode incluir brincadeiras, caminhadas e até momentos de descanso juntos. O importante é que o animal sinta que está recebendo atenção e que esses momentos se tornem rotina, demonstrando ao cão que ele é parte essencial da sua vida.

2. Pratique comandos e reforço positivo

Ensinar comandos básicos como “senta”, “vem” e “fica” é uma forma eficiente de melhorar a comunicação entre tutor e cachorro. O uso do reforço positivo – recompensar comportamentos corretos com petiscos, carinho ou elogios – fortalece essa relação. “O adestramento aproxima o cão do tutor , melhorando e estabelecendo um relacionamento harmonioso”, diz Manara Martins, adestradora e fundadora da Alternativa Pet Adestramento.

3. Realize passeios regulares e explore novos lugares

Os cães precisam de atividade física e estímulos mentais para se manterem saudáveis. Passeios regulares não apenas garantem esses benefícios, mas também proporcionam oportunidades de socialização e fortalecimento do vínculo com o tutor.

“Os passeios para socialização com humanos e outros animais são essenciais para a saúde mental e ocupação do tempo ocioso; em média, três vezes ao dia com intervalo de 10 a 15 minutos”, explica a veterinária Rammana Silva. Além disso, explorar novos lugares juntos, como parques ou trilhas, aumenta a sensação de parceria e estimula o cachorro a confiar em você em ambientes diferentes.

4. Respeite o espaço e o tempo do cachorro

Assim como os humanos, os cães também precisam de momentos de descanso e espaço para recarregar as energias . Forçar interações quando o animal não está disposto pode gerar estresse e prejudicar o vínculo. Por isso, é fundamental respeitar o tempo do cachorro, permitindo que ele se afaste e descanse quando necessário.

Os brinquedos são importantes para manter a saúde física e mental do cachorro Crédito: Imagem: TeamDAF | Shutterstock

5. Ofereça brinquedos interativos e desafios mentais

Cachorros são naturalmente curiosos e inteligentes, e atividades que estimulam o cérebro são essenciais para mantê-los felizes. Brinquedos interativos, como os que liberam petiscos, e jogos de busca são ótimos para fortalecer o vínculo, pois incentivam o tutor a participar das brincadeiras. Além disso, essas atividades evitam o tédio e ajudam a prevenir comportamentos destrutivos.

“Mais do que um luxo ou um mimo que os tutores fazem aos seus fiéis companheiros, os brinquedos oferecem estímulos cognitivos e sensoriais, ajudam a gastar energia e são aliados da saúde mental dos pets ”, explica Ana Elisa Arruda Rocha, professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba – instituição da Ânima Educação.

6. Desenvolva uma rotina consistente

Os cães se sentem mais seguros e tranquilos quando sabem o que esperar no dia a dia. Rotinas consistentes para alimentação, passeios e brincadeiras dão ao cachorro uma sensação de estabilidade e segurança. Isso não significa ser rígido, mas manter certa previsibilidade ajuda a evitar estresse e facilita a convivência, reforçando a confiança no tutor.

7. Inclua o cachorro em momentos da rotina familiar

Sempre que possível, envolva o cachorro nas atividades do dia a dia. Levar o cão em passeios de carro ou permitir que ele acompanhe você durante tarefas simples dentro de casa é uma ótima forma de reforçar a sensação de pertencimento. Sentir-se parte do “bando” humano aumenta a conexão emocional.

8. Esteja atento à saúde física e emocional do cão