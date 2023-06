Avião com banda de Tierry pousa de emergência após fuselagem soltar; vídeo

A banda do cantor Tierry passou por um grande susto na segunda-feira (12). A equipe do artista estava em um avião que saiu de São Luís, no Maranhão, quando parte da fuselagem na parte traseira se soltou.



O incidente com a fuselagem do bimotor aconteceu 30 minutos depois da decolagem, na manhã de ontem



O piloto então retornou para o Aeroporto Hugo da Cunha Machado, fazendo pouso de emergência. Não houve feridos.