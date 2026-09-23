BaZá RoZê celebra oito  anos na Primavera dos Museus do MAM

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:17
No mês em que comemora oito anos de trajetória, o BaZá RoZê presenteia o público com uma edição especial da Feira Artística Feminista integrada à programação da Primavera dos Museus, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). A programação começa na sexta-feira (25), quando o RoZê ocupa a Galeria 3, das 14h às 17h.
No sábado (26), a feira ganha uma edição ampliada e acontece das 11h às 21h, ao lado da tradicional JAM no MAM. O acesso ao BaZá RoZê será gratuito pela Galeria 3. Quem desejar permanecer para a JAM, que começa às 18h na Praça Maestro Letieres Leite, poderá adquirir ingressos pela plataforma Sympla.
No domingo (27), o público poderá visitar a feira das 11h às 16h, encerrando a participação do projeto na Primavera dos Museus. Além do BaZá RoZê, a programação do MAM contará com oficinas, exposições, instalações artísticas, rodas de conversa e atividades voltadas ao público infantil.
Mais informações podem ser encontradas no perfil oficial do museu: @bahiamam.
BaZá RoZê na Primavera dos Museus | Galeria 3 – MAM
Uma celebração da arte, do empreendedorismo feminino e da economia criativa em um dos espaços culturais mais emblemáticos de Salvador