VARIEDADES

BaZá RoZê celebra oito anos na Primavera dos Museus do MAM

Edição especial acontece em sintonia com a Primavera dos Museus e ao lado da tradicional JAM no MAM

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:17

Programação reúne expositoras, atividades culturais e experiências criativas em um dos principais espaços culturais da capital baiana Crédito: Divulgação

No mês em que comemora oito anos de trajetória, o BaZá RoZê presenteia o público com uma edição especial da Feira Artística Feminista integrada à programação da Primavera dos Museus, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). A programação começa na sexta-feira (25), quando o RoZê ocupa a Galeria 3, das 14h às 17h.

No sábado (26), a feira ganha uma edição ampliada e acontece das 11h às 21h, ao lado da tradicional JAM no MAM. O acesso ao BaZá RoZê será gratuito pela Galeria 3. Quem desejar permanecer para a JAM, que começa às 18h na Praça Maestro Letieres Leite, poderá adquirir ingressos pela plataforma Sympla.

No domingo (27), o público poderá visitar a feira das 11h às 16h, encerrando a participação do projeto na Primavera dos Museus. Além do BaZá RoZê, a programação do MAM contará com oficinas, exposições, instalações artísticas, rodas de conversa e atividades voltadas ao público infantil.

Mais informações podem ser encontradas no perfil oficial do museu: @bahiamam. BaZá RoZê na Primavera dos Museus | Galeria 3 – MAM

25/09 (sexta-feira): 14h às 17h

26/09 (sábado): 11h às 21h, ao lado da JAM no MAM

27/09 (domingo): 11h às 16h