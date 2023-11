CCXP23 ganha linha especial de hambúrgueres do Outback

Hambúrgueres do Outback para a CCXP23. Crédito: Divulgação

A 10ª edição da CCXP, que acontece a partir desta quinta-feira (30) e segue até o dia 3 de dezembro, em São Paulo, ganhou uma linha de hambúrgueres própria do Outback Steakhouse. O restaurante, oficial do evento pelo quarto ano consecutivo, também passou a disponibilizar, desde a última terça (21), os produtos em todas as suas lojas. Além de três novas opções de hambúrgueres inspirados no maior evento da cultura pop do Brasil, o cardápio especial também conta com um ‘mocktail’.

O primeiro deles é o Pixel Burger Master Bacon, que custa R$55, um hambúrguer de 200g, servido no pão australiano, com fatias de queijos tipo cheddar e tipo ementhal, fatias de bacon, maionese verde e Smoked Mayo. Tem também o Pixel Burger Chicken Flame, que custa R$45, que é o hambúrguer overpower do frango empanado característico da marca e conta com dois chicken fingers no pão tipo brioche, fatias de queijo tipo cheddar, picles, maionese de alho e o molho Flame.

Para os vegetarianos, tem o Pixel Burger Plant, que custa R$50, e conta com um hambúrguer 100% vegetal no pão australiano, com cebola roxa, fatias de queijos tipo cheddar e tipo ementhal, maionese verde e a Smoked Mayo. Todos eles acompanham batata chips e, no restaurante, o acompanhamento escolhido pelo cliente.

Quanto à bebida, o Bold Spell Potion, que custa R$25, mistura o o doce e o cítrico, com Ginger Ale (refrigerante de gengibre), suco de limão, xarope de mojito e butterfly tea.

Em Salvador, as lojas do Outback Steakhouse estão situadas no Shopping Barra, Shopping da Bahia e Salvador Shopping. E em Lauro de Freitas, no Parque Shopping Bahia.

“Temos apostado no universo geek como uma plataforma poderosa para aumentar a proximidade com nossos consumidores que são fãs de cultura pop e games. Nos últimos anos, parte dessa estratégia esteve alinhada com ativações especiais com times de eSports, desenvolvimento de conteúdos relacionados ao tema, participações nos maiores eventos do segmento e desenvolvimento de produtos que se conectem diretamente com eles. Em 2023, um ano tão emblemático para a CCXP, não poderíamos deixar de elevar a celebração a nível nacional. Será marcante para nós também. De norte a sul do país, nossos clientes poderão provar itens exclusivos que, a princípio, disponibilizaríamos apenas no evento”, comenta Renata Lamarco, diretora sênior de marketing e vendas da Bloomin’ Brands Brasil.

