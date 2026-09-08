RONALDO JACOBINA

Grupo Lôro anuncia novas operações temporárias em Itaparica e Itacimirim para o verão

Marca antecipa reabertura do beach club na Praia da Penha para novembro e aposta em estrutura de contêineres e bem-estar no Litoral Norte.

Ronaldo Jacobina

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:00

Novidades no Grupo Loro prometem deixar o verão baiano ainda mais disputado Crédito: DIVULGAÇÃO

Lôro terá duas novas operações no próximo verão

O Grupo Lôro, prepara duas operações temporárias para a próxima temporada. Na Praia da Penha, em Itaparica, a marca repetirá a parceria com a QPC Incorporadora e reabrirá o Lôro Penha mais cedo, aproveitando o feriado de 20 de novembro. O beach club seguirá o formato da edição anterior e funcionará até o Carnaval. A segunda novidade será em Itacimirim, onde o grupo montará uma estrutura provisória com contêineres, ambientação especial, quadra de areia e programação de bem-estar, nas proximidades do empreendimento Xuá. A operação terá ainda parceria com o Réveillon Destino, com ações previstas entre os dias 26 e 31 de dezembro. Será a nova aposta do Lôro no Litoral Norte para o verão 2026/2027.

Salvar o Fogo

Itamar Vieira Junior chegou ontem às livrarias dos Estados Unidos com Saving the Fire, edição em inglês da obra Salvar o Fogo. Publicado pela Verso e traduzido por Johnny Lorenz, o romance promete repetir o sucesso de Torto Arado (Crooked Plow) no mercado americano que levou o escritor nascido em Salvador à lista de finalistas do International Booker Prize. A nova edição já aparece entre os lançamentos literários aguardados de 2026 em veículos norte-americano

Aplausos

O Festival de Lençóis encerrou, no domingo (6), sua 27ª edição, depois de três dias de música, artesanato e valorização das manifestações culturais da Chapada Diamantina. A programação reuniu Banjo Novo, Larissa Luz, Cidade Negra e Rachel Reis, além de grupos tradicionais e debates sobre ancestralidade e patrimônio cultural.

Michel Teló foi uma supresa no Festival Crédito: Divulgação

Surpresa

Mas a maior e melhor surpresa do evento promovido pela Pau Viola Entretenimento foi Michel Teló, o primeiro artista sertanejo a se apresentar no festival em 27 anos. Ele chegou de mansinho, pediu licença e, com simpatia e um repertório que misturou seus sucessos a clássicos da MPB e do sertanejo raiz, conquistou o público. No fim das contas, fez o melhor show desta edição e deixou aberta a porteira para que outros nomes do gênero passem por Lençóis.

Paulinho Boca de Cantor está na ativa Crédito: Divulgação

Boca 80

Aos 80 anos, Paulinho Boca de Cantor voltou ao radar nacional em uma longa entrevista publicada ontem pela Bravo!. Voz fundamental dos Novos Baianos, o baiano revisita a formação do grupo e revela bastidores de músicas que atravessaram gerações, entre elas “Swing de Campo Grande”. O depoimento ganha interesse especial por registrar, em primeira pessoa, memórias de um personagem central da transformação musical ocorrida na Bahia a partir dos anos 1960 e 70 — agora vistas da perspectiva de quem chega às oito décadas ainda em atividade.

Reverso

Alinne Rosa leva a música baiana para um palco pouco associado ao circuito do axé. A cantora se apresenta nesta quarta-feira (9) no Blue Note São Paulo com o show “Pergunte à Bahia Quem Sou”, dedicado à música produzida no estado e a referências de sua trajetória. A apresentação entrou também na seleção musical da Folha de S.Paulo para a semana paulistana, ao lado de atrações internacionais como Machine Gun Kelly e Laufey.

Linguagem própria

A obra de Aurelino dos Santos, um dos personagens mais singulares da arte produzida na Bahia, ganhou novo espaço em São Paulo poucos meses depois de sua morte. A Galeria Estação incluiu trabalhos do baiano na coletiva Uma Língua Nova, que reúne 60 obras de sete artistas e propõe retirá-los de classificações associadas à saúde mental para observar a potência artística de cada produção. Mesmo analfabeto, criou uma linguagem própria, feita de geometrias, palavras, números, embalagens e objetos recolhidos pelas ruas de Ondina. A exposição segue até 26 de setembro.

FOTO ADRIANO MASCARENHAS

Viadutos

Adriano Mascarenhas e a Sotero Arquitetos conquistaram o primeiro lugar no 3º Prêmio PROJETO de Arquitetura, na categoria Infraestrutura e Desenho Urbano. O reconhecimento veio pelo projeto de ocupação das áreas livres sob os viadutos do BRT de Salvador, transformadas em espaços de comércio, lazer e esporte. A premiação aconteceu sexta-feira (4), no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Fomento à cultura