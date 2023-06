Homem que furtou joias de Carlinhos Maia é condenado a 8 anos de prisão

Eliábio Custódio Nepomuceno foi condenado pelo furto de joias no apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia, em maio de 2022, em Maceió, Alagoas. A decisão aconteceu na última quarta-feira, 7, segundo o Jornal da Paraíba. A defesa afirmou que vai recorrer da decisão da Justiça.



Ele foi condenado por furto qualificado com o agravante de ter praticado o crime à noite, no chamado repouso noturno. A pena é de 8 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, e ele ainda terá que pagar multa.