Lana Del Rey vai à igreja no Rio e é abençoada por padre 

Lana Del Rey, que está no Brasil para duas apresentações, aproveitou a tarde deste domingo (28), para visitar uma igreja católica no Rio de Janeiro, onde a estrela foi abençoada por um padre. Antes, ela passou ainda pelo Cristo Redentor, acompanhada da família e da equipe.



Lana também chamou atenção na manhã deste domingo após aparecer curtindo a Praia de Ipanema. Embora tenha ficado acordada até tarde na noite anterior, isso não foi problema. A cantora acordou cedo e foi com sua equipe aproveitar o sol. Ela foi fotografada usando um body nude de mangas compridas, trabalhado em renda.

A cantora já se apresentou na 1ª noite da edição carioca do MITA Festival neste sábado, 27, e fará parte também da edição paulistana do Festival, no próximo dia 3 de junho.

Lana Del Rey foi vista hoje curtindo a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.



O carisma em pessoa! Lana Del Rey tirando sua jaqueta enquanto fãs cantam o trecho "tire toda sua roupa", da faixa "Lust For Life"