Piloto faz brincadeira durante voo e vídeo viraliza nas redes sociais

Viralizou nas redes sociais essa semana um vídeo de um piloto brincando com os passageiros do voo que ele comandava. Ao chegar na cidade do Rio de Janeiro, ele sinaliza para os passageiros sentados ao lado direito olharem pela janela, pois assim, veriam o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Já os passageiros do lado esquerdo, bem, não veriam nada. "Passageiros sentados à direita terão uma bela vista do Pão de Açúcar. Passageiros sentados à esquerda poderão ver os passageiros à direita vendo o Pão de Açúcar", brincou ele. A fala fez todos os viajantes rirem. Nas redes sociais, alguns internautas comentaram sobre a fala do piloto. "Adoro pilotos bem humorados! Lembro de um voo que eu peguei, turbulência pra c*&¨%$, aí na hora descer o piloto: ‘meninas super poderosas, preparar para o pouso’", relembrou um perfil. "Ri demais. Agora quero descobrir qual o assento para ver o Pão de Açúcar", disse outro.