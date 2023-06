Record Bahia demite diretor de Jornalismo após problemas de bastidores

A TV Itapoan/Record Bahia demitiu nesta segunda-feira (5) o diretor de Jornalismo da emissora, Gustavo Orlandi, que estava no cargo desde abril de 2021. A informação é do Notícias da TV. A saída acontece depois de um escândalo de desvio de doações via Pix na produção de um programa da emissora - outros dois ex-funcionários são investigados. Segundo a publicação, o diretor encarou vários pedidos de demissão por insatisfação depois do episódio.

No lugar de Orlandi, entra Leonardo Habib, que já havia ocupado a função de outubro de 2019 a abril de 2021. Antes, ele era gerente de conteúdo dos jornais da Record São Paulo.Golpe do Pix A Polícia Civil ainda investiga o caso do 'golpe do Pix', com suspeita de fraudes para desviar doações de telespectadores para pessoas em situação de vulnerabilidade e campanhas divulgadas durante o Balanço Geral da TV Itapoan.

O repórter Marcelo Castro e o editor-chefe Jamerson Oliveira foram citados no caso e, desde então, foram demitidos. Os dois foram ouvidos no dia 18 de maio na Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber). Em seus depoimentos, ambos informam que houve movimentação financeira entre eles. No entanto, ambos justificam que tal movimentação foi em razão de um empréstimo em dinheiro vivo de dezenas de milhares de reais a um amigo de infância de um deles, que é um dos titulares de chaves Pix utilizadas na fraude. Foi ouvido também o dono da conta bancária ligada à chave Pix que apareceu na tela da RecordTV Itapoan, no caso que contou com a ajuda de um jogador de futebol. Este titular afirmou que emprestou sua conta para o amigo de infância de um dos jornalistas, fornecendo à Polícia, inclusive, seus extratos bancários. "Verificou-se que há uma grande divergência entre o valor total doado e a quantia repassada: houve apropriação de cerca de R$ 70 mil provenientes destas doações, valor do qual a contribuição do jogador não fazia parte", informou a polícia. Os demais titulares das chaves Pix são pessoas ligadas, direta ou indiretamente, a esse amigo de infância de um dos jornalistas. Ainda de acordo com a Civil, um dos jornalistas alegou que a entrada do montante em sua conta tinha origem no fato de que pessoas pagavam para ter seus nomes citados no ar e que mentia ao citar os nomes dessas pessoas como doadoras. Segundo afirmaram os dois, o valor pago por essas pessoas era dividido entre ambos. Além disso, em relação à entrada de dinheiro em suas contas proveniente da conta do amigo de infância de um deles, a dupla justifica que tratava-se do pagamento dos empréstimos feitos em dinheiro vivo. A Polícia Civil declarou que inquérito está em andamento.