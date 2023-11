Série documental que resgata histórias sobre naufrágios estreia nesta segunda (27)

série Histórias Submersas: Naufrágios no Litoral Baiano estreia na TVE Bahia . Crédito: Divulgação

O litoral baiano guarda em suas águas boa parte da história de formação do povo brasileiro. Quantas centenas de embarcações repousam neste vasto litoral e guardam resquícios de nossos ancestrais?



A série documental Histórias Submersas: Naufrágios no Litoral Baiano, que conta parte desse passado através do resgate de fatos em torno de cinco navios naufragados neste trecho do litoral do Brasil, estreia nesta segunda-feira (27), às 18h, e segue até o dia 1º de dezembro, na TVE Bahia. Entre as embarcações afogadas, surpreendentemente, duas nunca foram localizadas.

Para a idealizadora e roteirista da série, Carolina Gomes, o que mais importa não é mostrar estas embarcações naufragadas, mas o que está em torno destes naufrágios: “Investigar sobre estas embarcações naufragadas nos leva a entender um pouco mais sobre nossa história e a formação da sociedade brasileira”, conta.

Carolina lembra o esforço para construção do projeto. “Foi uma peleja de anos e anos e anos pesquisar, conceber e desenhar os roteiros desta série. Em especial, deste episódio [o primeiro], que, caprichosamente, chamei de Navio Negreiro: uma história perdida. ‘Loglaine’ dos cinco episódios, ou um mantra que banquei até o fim: a série é sobre histórias em torno de naufrágios. E assim, para este primeiro episódio, encontrei professor Carlos Silva. Estive com ele ali no campus de São Lázaro, da UFBA. Fundamental ter estado com ele”, revela, ao citar o processo de pesqusa.

Carolina Gomes é jornalista, roteirista e diretora. Crédito: Kau Rocha/Divulgação

Carolina Gomes iniciou a vida profissional no telejornalismo, e atuou na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Angola. Também trabalhou em assessoria de comunicação e cultural. Desde 2016 desenvolve trabalhos na área do audiovisual. Ela tem roteiros assinados em programas no Canal GNT (Cordel da Gente e O Futuro É Ancestral) e idealizou e roteirizou a série de TV vencedora do edital Bahia na Tela, de 2018, ainda inédita, com previsão para estreia ainda em 2023. Também roteirizou e dirigiu documentário pelos 50 anos da Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE), em julho de 2023. Em 2021 foi contemplada com o Prêmio Jorge Portugal/ Aldir Blanc para a realização de oficina de roteiro audiovisual que originou um livro e um e-book.

Os temas explorados nesta série documental ainda guardam detalhes a serem desvendados: o criminoso transporte de africanos escravizados; a colonização brasileira; marcas da Primeira Guerra Mundial na Bahia; a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial; e as descobertas da década de 1980.

Estudiosos e exploradores dos mares, vítimas e heróis de naufrágios relembram os momentos dos acidentes ocorridos nas águas do litoral baiano e revelam traços socioantropológicos que permitem um paralelo com a atualidade.

Gorette Randam assina a produção-executiva. O argumento e roteiros da série são assinados por Carolina Gomes, direção e Paulo Alcântara, a direção de Fotografia é de Fábio Marconi, montagem de Lucas Semente, som direto, Dailton Barbosa, direção de produção, Alessandra Pastore e trilha sonora original é de Tadeu Mascarenhas.

A série é uma produção da RG Audiovisual e foi viabilizada por meio da Chamada Pública 01/2017 do Edital Bahia na Tela do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB, com apoio financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, Ancine e BRDE.

Confira as datas de cada episódio:

DIA 27/11 – NAVIO NEGREIRO: UMA HISTÓRIA PERDIDA

DIA 28/11 – GALEÃO SACRAMENTO E A COLONIZAÇÃO PORTUGUESA

DIA 29/11 – SANTA CATHARINA: ABROLHOS E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

DIA 30/11 – ITAGIBA E ARARÁ: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CHEGA AO LITORAL BAIANO

DIA 01/12 – CAVO ARTEMIDI: UM NAUFRÁGIO TELEVISIONADO

Veja a sinopse de cada episódio:

Episódio 01 - Navio Negreiro: Uma História Perdida

A partir da reflexão sobre um provável naufrágio na Praia de Arembepe, no Litoral Norte baiano, este episódio faz um mergulho num dos fatos mais vergonhosos da história mundial, em especial do Brasil: a escravização. Historiadores e mergulhadores refletem sobre este crime que vitimou milhões de africanos por mais de 300 anos e que até hoje tem reflexo no imaginário, nos costumes e nas relações humanas.

Episódio 02 – Galeão Sacramento e a Colonização Portuguesa

Neste episódio, faremos um mergulho na história de um dos mais desejados sítios de naufrágios do Brasil: o Galeão Santíssimo Sacramento. Localizado nas belas águas da Bahia de Todos os Santos, próximo ao Farol da Barra, o Santíssimo Sacramento é um verdadeiro museu submerso que guarda parte da história da colonização brasileira. O episódio desvenda muitos mistérios em torno deste naufrágio, ocorrido em 1668.

Episódio 03 - Santa Catarina: Abrolhos e a Primeira Guerra Mundial

A partir deste episódio, mergulharemos no belo Arquipélago de Abrolhos para descobrir as histórias em torno do naufrágio, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, do paquete Santa Catarina, de nacionalidade alemã, que foi afundado no extremo sul da Bahia, e que repousa, muito bem abrigado, entre os corais de Abrolhos.

Episódio 04 - Itagiba e Arará: A Segunda Guerra Mundial Chega ao Litoral Baiano

Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, uma noite de terror e pânico para passageiros de duas embarcações e para moradores da bela cidade de Valença, na região do baixo sul baiano. Um submarino alemão bombardeia as embarcações praticamente ao mesmo tempo. O ataque motivou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e fez centenas de vítimas, entre elas, uma menina de 4 anos, que sobreviveu e relembra aqui aqueles dias tristes.

Episódio 05 - Cavo Artemidi: Um Naufrágio televisionado