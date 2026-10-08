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Uma bailarina que dançava depois de morta, elevadores que se movem sozinhos e sons na madrugada alimentam a fama sobrenatural de um teatro

Desde a morte de Cláudio Santoro durante um ensaio, em 1989, funcionários e antigos trabalhadores mantêm vivas histórias de aparições e acontecimentos inexplicáveis no Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:59

Desde a sua inauguração, em 1966, o monumento é palco não apenas de grandes espetáculos, mas também de uma vasta coleção de histórias de assombração
Desde a sua inauguração, em 1966, o monumento é palco não apenas de grandes espetáculos, mas também de uma vasta coleção de histórias de assombração Crédito: Ilustração, IA

Construído a menos de 5 km da praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o Teatro Nacional Cláudio Santoro carrega uma aura mística no Distrito Federal. Desde a sua inauguração, em 1966, o monumento é palco não apenas de grandes espetáculos, mas também de uma vasta coleção de histórias de assombração que intrigam moradores e funcionários.

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Movimentações autônomas do elevador eram registradas frequentemente por vigias noturnos do edifício por (Foto: Reprodução, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa)
Homenagem ao maestro deu nome ao teatro e impulsionou histórias sobre acontecimentos sobrenaturais no prédio por (Foto: Júnior Aragão, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa)
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Espaço cultural reúne relatos sobre fenômenos estranhos e presença de elementos misteriosos em sua estrutura por (Foto: Júnior Aragão, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa)
Morte do maestro Cláudio Santoro durante ensaio em 1989 marcou a trajetória do local por (Foto: Júnior Aragão, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa)
Desde a sua inauguração, em 1966, o monumento é palco não apenas de grandes espetáculos, mas também de uma vasta coleção de histórias de assombração por Ilustração, IA
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O teatro dos espíritos; saiba por que prédio histórico é considerado assombrado e recebe visitas sobrenaturais por Ilustração, IA

Morte em pleno palco batizou teatro

O escritor e publicitário João Amador explica que a mitificação do espaço ganhou força em 1989, ano em que o maestro Cláudio Santoro teve um infarto fulminante durante um ensaio da Orquestra Sinfônica. Após a fatalidade, a casa de espetáculos recebeu o nome do regente, e os boatos sobre presenças espirituais no imóvel ganharam proporção na cidade.

Histórias da bailarina loira e do violinista

Entre os relatos mantidos vivos, destaca-se o caso da bailarina que abordava o público na área externa do teatro para conversar após as apresentações. A revelação de que a artista retratada nas paredes do hall já havia morrido anos antes chocou pessoas que afirmavam ter conversado com ela no estacionamento.

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Outro mistério narrado por funcionários que atuam na vigilância noturna envolve o elevador do complexo. Conta-se que, após a morte de um violinista em um acidente no fosso do equipamento, a máquina passou a subir e descer pelos andares sem que nenhum botão fosse acionado.

Pessoas que trabalharam ou que trabalham no edifício afirmam que realmente os elevadores parecem ter vida própria, descendo e subindo sem que uma pessoa chamasse.

O piano que desperta na madrugada

Dentre as histórias assustadoras que circulavam nos bastidores, uma teve desfecho inusitado. Intrigados com o som de um piano ressoando pelas galerias desertas na madrugada, trabalhadores decidiram apurar a situação que era rotineira e causava grande medo em quem trabalhava durante a noite.

Ao entrar no local do instrumento, tiveram uma grande surpresa ao flagrarem um gato passeando por cima das teclas.

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Teatro Turismo Brasília Curiosidades Capital Federal Lenda Urbana

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