MAESTRO MORTO NO PALCO

Uma bailarina que dançava depois de morta, elevadores que se movem sozinhos e sons na madrugada alimentam a fama sobrenatural de um teatro

Desde a morte de Cláudio Santoro durante um ensaio, em 1989, funcionários e antigos trabalhadores mantêm vivas histórias de aparições e acontecimentos inexplicáveis no Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília

Matheus Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:59

Desde a sua inauguração, em 1966, o monumento é palco não apenas de grandes espetáculos, mas também de uma vasta coleção de histórias de assombração Crédito: Ilustração, IA

Construído a menos de 5 km da praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o Teatro Nacional Cláudio Santoro carrega uma aura mística no Distrito Federal. Desde a sua inauguração, em 1966, o monumento é palco não apenas de grandes espetáculos, mas também de uma vasta coleção de histórias de assombração que intrigam moradores e funcionários.

O teatro dos espíritos na capital federal 1 de 9

Morte em pleno palco batizou teatro

O escritor e publicitário João Amador explica que a mitificação do espaço ganhou força em 1989, ano em que o maestro Cláudio Santoro teve um infarto fulminante durante um ensaio da Orquestra Sinfônica. Após a fatalidade, a casa de espetáculos recebeu o nome do regente, e os boatos sobre presenças espirituais no imóvel ganharam proporção na cidade.

Histórias da bailarina loira e do violinista

Entre os relatos mantidos vivos, destaca-se o caso da bailarina que abordava o público na área externa do teatro para conversar após as apresentações. A revelação de que a artista retratada nas paredes do hall já havia morrido anos antes chocou pessoas que afirmavam ter conversado com ela no estacionamento.

Outro mistério narrado por funcionários que atuam na vigilância noturna envolve o elevador do complexo. Conta-se que, após a morte de um violinista em um acidente no fosso do equipamento, a máquina passou a subir e descer pelos andares sem que nenhum botão fosse acionado.

Pessoas que trabalharam ou que trabalham no edifício afirmam que realmente os elevadores parecem ter vida própria, descendo e subindo sem que uma pessoa chamasse.

O piano que desperta na madrugada

Dentre as histórias assustadoras que circulavam nos bastidores, uma teve desfecho inusitado. Intrigados com o som de um piano ressoando pelas galerias desertas na madrugada, trabalhadores decidiram apurar a situação que era rotineira e causava grande medo em quem trabalhava durante a noite.