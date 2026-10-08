Uma bailarina que dançava depois de morta, elevadores que se movem sozinhos e sons na madrugada alimentam a fama sobrenatural de um teatro

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Matheus Marques
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:59
Construído a menos de 5 km da praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o Teatro Nacional Cláudio Santoro carrega uma aura mística no Distrito Federal. Desde a sua inauguração, em 1966, o monumento é palco não apenas de grandes espetáculos, mas também de uma vasta coleção de histórias de assombração que intrigam moradores e funcionários.
O teatro dos espíritos na capital federal
O escritor e publicitário João Amador explica que a mitificação do espaço ganhou força em 1989, ano em que o maestro Cláudio Santoro teve um infarto fulminante durante um ensaio da Orquestra Sinfônica. Após a fatalidade, a casa de espetáculos recebeu o nome do regente, e os boatos sobre presenças espirituais no imóvel ganharam proporção na cidade.
Entre os relatos mantidos vivos, destaca-se o caso da bailarina que abordava o público na área externa do teatro para conversar após as apresentações. A revelação de que a artista retratada nas paredes do hall já havia morrido anos antes chocou pessoas que afirmavam ter conversado com ela no estacionamento.
Outro mistério narrado por funcionários que atuam na vigilância noturna envolve o elevador do complexo. Conta-se que, após a morte de um violinista em um acidente no fosso do equipamento, a máquina passou a subir e descer pelos andares sem que nenhum botão fosse acionado.
Pessoas que trabalharam ou que trabalham no edifício afirmam que realmente os elevadores parecem ter vida própria, descendo e subindo sem que uma pessoa chamasse.
Dentre as histórias assustadoras que circulavam nos bastidores, uma teve desfecho inusitado. Intrigados com o som de um piano ressoando pelas galerias desertas na madrugada, trabalhadores decidiram apurar a situação que era rotineira e causava grande medo em quem trabalhava durante a noite.
Ao entrar no local do instrumento, tiveram uma grande surpresa ao flagrarem um gato passeando por cima das teclas.