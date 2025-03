variedades

Veja como proteger o seu gato de doenças renais

Cuidado com alimentação e hidratação é essencial para manter a saúde do animal

Portal Edicase

Publicado em 1 de março de 2025 às 19:00

As doenças renais são mais frequentes em gatos Crédito: Imagem: evrymmnt | Shutterstock

As doenças renais em gatos são condições que afetam os rins, órgãos responsáveis pela filtragem de toxinas e pelo controle do equilíbrio de líquidos e eletrólitos no corpo. Elas podem variar em gravidade, desde disfunções leves até insuficiência renal, que é uma condição mais séria e progressiva. >

Os rins comprometidos não conseguem desempenhar suas funções de forma eficiente, o que pode levar ao acúmulo de resíduos no organismo e a desequilíbrios no metabolismo do gato. A insuficiência renal crônica é uma das formas mais comuns, especialmente em gatos mais velhos. “Doenças renais são muito mais frequentes em gatos”, afirma o veterinário Marcio Waldman, fundador da PetLove. >

Os sintomas da insuficiência renal podem ser sutis no início, como aumento da sede e da urinação, perda de peso e apetite reduzido, tornando o diagnóstico precoce fundamental para o tratamento adequado. >

Cálculos urinários

Os cálculos urinários, por exemplo, ocorrem com frequência em cães e gatos e se formam, normalmente, na bexiga e uretra. De acordo com o veterinário, as causas dessa condição são controversas cientificamente e ainda não se tem uma definição. Supõe-se que as origens sejam a baixa ingestão de líquidos, dietas que determinam um alto teor de cristais, como fosfatos, magnésio, oxalatos na urina, dietas que alteram o pH urinário, propiciando a atração desses cristais, alguns tipos de vírus etc. >

Os sintomas dos cálculos urinários vão desde alteração na cor urinária até dificuldade na micção. Marcio Waldman alerta que se o gato apresentar algum desses sinais, é importante levá-lo imediatamente ao veterinário. >

Cuidado com a alimentação e a água

As doenças renais podem ser de origem genética, mas, na maioria dos casos, elas se manifestam devido a uma alimentação errada, pouca ingestão de água e a disposição do animal. “[…] Os gatos devem comer ração de qualidade e beber muita água fresca em bebedouros limpos para evitar a proliferação de bactérias”, afirma a veterinária Ronivaina Almeida. >

O cuidado com a alimentação do gato é importante para ajudar a prevenir doenças renais Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Tratamentos para doenças renais

Marcio Waldman diz que, como as causas dos problemas renais são muito variadas, não se pode afirmar se existe uma cura definitiva para todos os casos. Porém, no caso dos cálculos urinários, existe controle para evitar o reaparecimento dos sintomas e da doença . >

“O tratamento é multidisciplinar. Após analisar o pet clinicamente e da posse dos resultados laboratoriais, o veterinário poderá sugerir alteração alimentar, estímulo para a ingestão de líquidos e, em alguns casos, a utilização de antibióticos, caso haja infecção urinária concomitante”, explica o veterinário. >

Prevenindo as doenças renais

Abaixo, veja alguns hábitos importantes para ajudar na prevenção de doenças renais nos gatos: >