Veja a lista dos 20 filmes mais assistidos até hoje na Netflix

A Netflix divulgou, recentemente, a sua lista dos 20 filmes mais assistidos na história da plataforma, dos quais 75% são produções próprias. Liderando o mercado com mais de 230 milhões de assinantes no mundo, a gigante do streaming tem um dos maiores catálogos em relação aos concorrentes quando o assunto é lançamento de séries e filmes originais.



A lista divulgada mostra os 10 longas de língua inglesa mais assistidos, bem como os 10 filmes de língua não inglesa que também bateram recordes. Desta última lista, nenhuma produção é brasileira.