Veja a programação das praças e largos do Pelourinho

Lazzo se apresenta sexta (15), no Largo Quincas Berro D'Água. Crédito: divulgação

Artistas negros e do universo da cultura LGBTQIAP+ se encontram nos Largos do Pelourinho esta semana. A programação cultural começa nesta quinta-feira (14), com o Baile Quintas DanceHall comandado pelo grupo Ministereo Público Sound System, que recebe os convidados DJ Raiz, DJ Pureza e Regivan Santa Bárbara nessa edição traz as participações Time Punnanny (DJ Nai Kiessi, Una e Sistah Katia) dando destaque às mulheres cis, trans e LGBTQIAPN+ no mundo do Hip Hop e do Sound System, além da apresentação da cantora Ticia. As apresentações começam a partir das 19h com entradas no valor de R$ 20 (Inteira) e R$ 10 (Meia).

Na sexta-feira (15) tem show gratuito de Lazzo Matumbi, no Largo Quincas Berro D'Água, às 20h. Patrimônio musical da Bahia, Lazzo é cantor, compositor e ativista brasileiro, um expoente da música negra baiana que possui um repertório consagrado pelo público. Quem for conferir pode esperar grandes sucessos das mais variadas influências musicais desde o Ilê até as músicas autorais como “Me abraça”, “O canto da cidade” e “See You”.

Ainda na sexta-feira (15), tem o samba do Geo da Viola, no Largo Pedro Archanjo, a partir das 18h, enquanto, no Largo Tereza Batista, às 20h, acontece a apresentação de Felipe Barros, cantor e compositor revelação da música baiana que teve sucessos gravados nas vozes de Adão Negro e Mesa Sonora. Ambos os shows são gratuitos.

No sábado (16), tem destaque aos grupos femininos de samba, com show do grupo Samba Ohana, além de convidados que agitarão o público do Largo Pedro Arcanjo. O evento começa às 19h, e o ingresso custa R$ 10. Já no Largo Tereza Batista, às 19h, tem show de Amanda Santiago, que traz o ritmo das batidas da percussão além dos sucessos da MPB, cantando suas canções autorais como “Fofoqueira”, “Universo”, “Apaga a Luz”, entre outras. A apresentação é de graça.