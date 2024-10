Edicase Brasil

Veja com quais flores presentear Nossa Senhora Aparecida

Em 12 de outubro, além do Dia das Crianças, também é celebrada uma data de grande importância religiosa: o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na ocasião, os devotos demonstram sua fé e devoção de diversas maneiras. Um gesto muito comum é oferecer flores, símbolo de pureza e gratidão, que enchem de cor e beleza os altares dedicados à santa.

Flores para Nossa Senhora Aparecida

Diferentemente de outras santas, como Santa Terezinha, que tem ligação com a rosa-vermelha, e Santa Rita, com a rosa-branca, a padroeira do Brasil não possui uma flor específica que a represente. Por isso, sempre é presenteada com diversos tipos, principalmente as coloridas.