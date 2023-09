Veja o que estreia em setembro no Prime Video

Os destaques ficam para produções como Gen V, o spin-off de The Boys, e The Continental, que expande o universo da franquia John Wick. A plataforma também já recebeu a segunda temporada de A Roda do Tempo, que está recebendo episódios semanais.



Uma das séries favoritas ao Emmy 2023, Judy Duty, que se chamará Na Mira do Juri em português, também foi confirmada no Prime Video do Brasil. Por fim, a loja do serviço também receberá grandes sucessos de bilheteria para assistir online via aluguel, como Barbie e Megatubarão 2.