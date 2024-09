CINEMA

Veja o trailer de 'Ainda Estou Aqui', filme que vai representar o Brasil no Oscar 2025

Filme conta com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello no elenco principal

Como já era esperado, o comentado filme de Walter Salles, ovacionado no Festival de Veneza, Ainda Estou Aqui foi eleito pela Academia Brasileira de Cinema como a aposta do País para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira, 23.

O longa-metragem disputou com outras 11 produções, inscritas e habilitadas a concorrer à vaga e, na semana passada, passou para o segundo turno com outros cinco títulos: Cidade Campo, de Juliana Rojas; Levante, de Lillah Halla; Motel Destino, de Karim Aïnouz; Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges; e Sem Coração, de Nara Normande e Tião.

Exibido nos festivais de Toronto e San Sebastián, selecionado para o Festival de Nova York, e vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, o filme conta com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello no elenco principal.