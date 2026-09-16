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Veja onde assistir os vencedores do Emmy

O Segredo de Widow's Bay e The Pitt foram os principais destaques da maior premiação da tevê estadunidense

Doris Miranda

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:00

Matthew Rhys em O Segredo de Widow's Bay Crédito: divulgação

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira (14) as séries vencedoras do Emmy 2026, a mais importante premiação americana de televisão e streaming. Na 78ª edição do prêmio, o elogiado drama médico The Pitt, que simula as 15 horas do plantão numa emergência, levou o título de melhor série de drama pela segunda vez consecutiva.

Já a novata O Segredo de Widow's Bay, que dá sustos espertos com um humor refinado no espectador, venceu a disputa acirrada de melhor série de comédia com Hacks e O Urso, produções celebradas em outros anos. Correndo por fora, DTF St. Louis, trama policial sobre adultos entediados com a própria vida, levou a melhor como minissérie. A seguir, veja alguns títulos vencedores do Emmy 2026 e saiba onde assisti-los.