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Veja onde assistir os vencedores do Emmy

O Segredo de Widow's Bay e The Pitt foram os principais destaques da maior premiação da tevê estadunidense

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:00

Matthew Rhys em O Segredo de Widow's Bay
Matthew Rhys em O Segredo de Widow's Bay Crédito: divulgação

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira (14) as séries vencedoras do Emmy 2026, a mais importante premiação americana de televisão e streaming. Na 78ª edição do prêmio, o elogiado drama médico The Pitt, que simula as 15 horas do plantão numa emergência, levou o título de melhor série de drama pela segunda vez consecutiva.

Já a novata O Segredo de Widow's Bay, que dá sustos espertos com um humor refinado no espectador, venceu a disputa acirrada de melhor série de comédia com Hacks e O Urso, produções celebradas em outros anos. Correndo por fora, DTF St. Louis, trama policial sobre adultos entediados com a própria vida, levou a melhor como minissérie. A seguir, veja alguns títulos vencedores do Emmy 2026 e saiba onde assisti-los.

Onde assistir aos vencedores do Emmy

Criaturas Extraordinariamente Brilhantes: Comovente, longa da Netflix ganhou o Emmy de melhor filme para TV e melhor atriz de filme para TV (Sally Field): A história acompanha a ‘amizade’ de uma viúva em luto e um polvo à beira da morte. por divulgação
The Pitt: A trama protagonizada por Noah Wyle só melhorou no segundo ano. Não à toa, faturou os troféus de melhor série de drama e melhor ator em série de drama (Wyle). Acompanha o tenso plantão em um hospital público. Disponível na HBO Max. por divulgação
DTF St. Louis: O suspense policial, que descortina um arriscado triângulo amoroso com vulnerabilidades muito específicas, levou os prêmios de melhor minissérie e melhor ator de minissérie (David Harbour). Disponível na HBO Max. por divulgação
Pluribus: Distopia segue a mulher mais triste do mundo após uma epidemia de felicidade. A trama da Apple TV deu a Rhea Seehorn o Emmy de melhor atriz em série de drama. por divulgação
O Segredo de Widow’s Bay: De primeira, a produção, que brinca com elementos do horror, levou para casa o troféu de melhor série de comédia e deu a Matthew Rhys a estatueta de melhor ator em série de comédia. Pode ser vista na Apple TV. por divulgação
Hacks: Uma comediante veterana, proibida de se apresentar em público, pensa em novas formas para deixar um legado no entretenimento. Para isso, ela conta com a ajuda de sua roteirista. Série da HBO Max deu a Jean Smart troféu de atriz de comédia. por divulgação
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Criaturas Extraordinariamente Brilhantes: Comovente, longa da Netflix ganhou o Emmy de melhor filme para TV e melhor atriz de filme para TV (Sally Field): A história acompanha a ‘amizade’ de uma viúva em luto e um polvo à beira da morte. por divulgação

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