Venda de ingressos para show de Caetano no TCA já tem data de início

Os ingressos para o show "Meu Coco", que Caetano Veloso fará em Salvador, estarão à venda a partir das 14h da próxima terça-feira (27). O anúncio foi feito pelo próprio cantor através de suas redes sociais. O show será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 16 de dezembro.



A apresentação, que integra uma turnê, passará também por locais como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Madri, Lisboa, Porto, Roma, Paris e Genebra. Caetano esteve com "Meu Coco" em Salvador em 2022 e agora retorna para mais uma apresentação que promete emocionar o público com diversos sucessos.