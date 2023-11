Verde limão é mais uma aposta para a temporada mais quente do ano

Intenso e flertando com o neon , assim é o tom que desponta como mais uma aposta para a temporada escaldante do ano. O verde cítrico está nas araras das lojas com todas as variações possíveis, das claras, às profundas. Está valendo na cartela passar pelo pistache, abacate e verde limão, por exemplo. E se engana quem pensa que essas cores restringem as composições: é justamente o contrário, dá para tirar muito proveito dessa paleta tão alegre, a cara do verão. As dicas de stylist para se alcançar um ótimo efeito fashion são: use conjuntinhos, pois as composições monocromáticas além de elegantes têm versatilidade e mergulhe com confiança nas harmonizações tom sobre tom. E na hora de arrematar com acessórios, prefira os dourados, que acendem ainda mais a produção. Aplicamos todas essas ideias nos visuais que criamos. Vem conferir!