Confira onde comer, se divertir e estacionar na Flipelô

Largo do Pelourinho. Crédito: Shutterstock

Para quem vai participar da Festa Literária Internacional do Pelourinho, entre quarta (9) e domingo (13), pode aproveitar a passagem pelo Centro Histórico de Salvador para conhecer um pouco mais da cultura e gastronomia da região. Para ajudar na escolha de onde passar, o CORREIO listou as rotas preparadas pela organização do evento.



Assim como em outras edições, o transporte para aproveitar tudo que o Pelô tem a oferecer, além da Flipelô, também foi pensado para facilitar o rolê. Quem optar pelo transporte público, terá translado gratuito saindo da estação do metrô Campo da Pólvora ao Taboão, no Pelourinho, de quinta (10) ao domingo (13), das 10h às 22h.

Para quem for de carro, a Flipelô disponibilizará dois locais com estacionamento com tarifa única de R$25. As vagas serão ofertadas durante todos os dias da festa literária, como parte do projeto “Pare no Pelô”, nos estacionamentos Delta Parking localizados na Rua JJ Seabra 190 – Praça das Artes, e na Rua Inácio Accioly 18/24, no Largo Pedro Archanjo.

Entre quarta e sábado, o tráfego de veículos será interditado no Largo do Pelourinho das 19h às 22h. Já no domingo, último dia da feira literária, a interdição ocorrerá das 17h às 21h.

Rota gastronômica Amados sabores

Bistrô 9

Prato indicado: Feijoada de feijão rajado

Valor: R$35,00

Endereço: Av. José Joaquim Seabra, nº 151, Mercado São Miguel

Funcionamento: qua a sex: 10h às 16h; sáb e dom: 9h às 17h

Abará da Vovó

Prato indicado: A Barca da Vovó (mínis: abará, acarajé, passarinha,

bolinho de estudante, acompanhados por vatapá, farofa, camarão, bacalhau, siri e vinagrete)

Valor: R$83,00

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, nº16 - Santo Antônio Além do Carmo

Funcionamento: 15h às 22h

Bistrô das Artes

Prato indicado: Moquequinha de Camarão

Valor: R$59,00

Endereço: Rua do Carmo, nº 8 - Santo Antônio Além do Carmo

Funcionamento: qua a sáb: 12h às 21h; dom: 12h às 20h

Bistrô Negreiros

Prato indicado: Arroz de Hauçá

Valor: R$39,90

Endereço: Rua do Alvo, nº 10, Largo da Saúde

Funcionamento: qua a sáb: 11h às 22h; dom: 9h às 15h

Boteco do Pelourinho

Prato indicado: Bobotie com angu de milho branco

Valor: R$69,90

Endereço: Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 5 - Pelourinho

Funcionamento: 11h às 22h

Confira a lista completa aqui.

Rota cultural (museus e exposição)

Memorial das Baianas de Acarajé

Valor: Gratuito

Funcionamento: qui e sex: 9h às 17h; sáb e Dom: 9h às 13h

Endereço: Praça da Sé, s/n (próximo a Cruz Caída)

Casa do Carnaval da Bahia

Valor: R$20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h)

Endereço: Praça Ramos de Queirós, s/n – Pelourinho

Fundação Casa de Jorge Amado

Valor: R$10 (inteira) e R$5 (meia); Crianças até 5 anos não pagam. Às quartas, o acesso é gratuito

Funcionamento: 10h às 19h

Endereço: Largo do Pelourinho, 15 – Pelourinho

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

Valor: gratuito

Funcionamento: das 8h às 17h (entrada até 16h)

Endereço: Largo do Pelourinho, s/n – Pelourinho

Museu do Mar Aleixo Belov

Valor: R$20 (inteira) e R$10 (meia); crianças até 5 anos não pagam; às quartas, a entrada é gratuita:

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h

Endereço: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, 2 – Santo Antônio Além do Carmo

Exposição ‘Africanidades’

Valor: gratuito

Funcionamento: 11 a 31 de agosto

Endereço: Salão Diadorim - 1º andar do Restaurante Cuco Bistrô, no Cruzeiro de São Francisco

Exposição Amados Olhares

Valor: gratuito

Funcionamento: a partir de 9 de agosto

Endereço: Estação do Metrô Campo da Pólvora

Confira a lista completa aqui.

Rota de eventos “Flipelô +”

09/08 (quarta)

18h30 - Projeto Música no Cruzeiro

Quinta (10/08)

09h - Visita guiada na Associação Baiana de Imprensa

10h - Contação de história com o Coletivo Ser de Arte, na loja Negreiros Solidários

12h - Desfile do grupo percussivo Meninos da Rocinha do Pelô, pelas ruas do Pelourinho

16h - Roda de conversa “Ancestralidade, Africanias e letras de terreiro”, Instituto Cultural Steve Biko

17h - Apresentação Daniel Saxofonista no Palco Feira Elabore

18h - Espetáculo Mulheridade com Bloco Afro Idará e Grupo Orí Dumdum

Sexta (10/08)

9h - Feira Elabore, na Praça da Sé

9h - Exposição e venda permanente de literaturas, artesanato e culinária, no espaço Preto Fala de Amor

10h - Aula de campo Histórico – Visual, na sede da Associação Baiana de Imprensa

10h - Oficina de livros artesanais na loja Negro Solidarios - CEN

15h - Bate-papo literário com Alessandra Sampaio e Barbara Uila no Espaço Conceito Preto Fala de Amor

16h30 - Roda de choro na sede da Associação Baiana de Imprensa

17h - Geraldo Pita e Alvorada Nordestina na Praça da Sé

19h - Oficina de escrita criativa e tráfego de ideias com Isa Lorena, na Panificador Santo Antônio

21h - Samba de Terreiro na Casa de Castro Alves

Sábado (11/08)

8h - Visitação a Sociedade Protetora dos Desvalidos

9h - Workshop de manipulação de ervas, dança, óleos essenciais, expressão corporal, no Botica Rhol

10h - Roda de conversa “O Amor e a Natureza Cíclica como Tecnologias Ancestrais”, no Katuka Africanidades

10h - Lançamento do livro “Antologia: 200 anos de independência da Bahia (Prosa e poesia)”, no Espaço Conceito Preto Fala de Amor

12h - Desfile do grupo percussivo Swing do Pelô, pelas ruas do Pelourinho

14h - Dia de Autógrafo com Aleixo Belov, no Museu do Mar Aleixo Belov

14h - Disputa do gol mais bonito e contação de histórias, na Cooperativa Baiana de Teatro

17h - Apresentação musical do Grupo Gente do Choro, na Praça da Sé

18h - A Mulherada – IVº Sarau Literário Mulheres do Vento Mulheres do Tempo, na Casa do Benin

20h - Roda de conversa “Arte, Fé e Literatura: Mãe Stella, encontro com um Ser extraordinário”, na Casa de Castro Alves

Domingo (12/08)

9h - Feira Elabore, na Praça da Sé

10h - Roda de conversa “Café com Educação: A influência de mãe Stella de Oxóssi na sociedade soteropolitana”, na Panificador Santo Antônio

10h - Palhaçada literária, na Cooperativa Baiana de Teatro

12h - Desfile do grupo percussivo Tambores e Cores, pelas ruas do Pelourinho

15h - Contação de histórias no Museu do Mar Aleixo Belov

15h30 - Lançamento do livro Eva, na Cooperativa Baiana de Teatro

16h - Oficina de Chaveiro (atividade pais e filhos), no Museu do Mar Aleixo Belov

17h - Apresentação musical Afro Pop, na Escadarias da Igreja do Santíssimo Sacramento - Passo

18h30 - Apresentação musical com Kakau Araújo (jazz)

Confira a lista completa aqui.

