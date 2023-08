Vídeo: Ivete Sangalo faz surpresa para fã com carro de mensagem em aniversário

Ivete Sangalo surpreendeu uma fã nesta quinta-feira (17), durante as gravações do programa “Pipoca da Ivete”, da TV Globo. A cantora apareceu de surpresa em um carro de mensagem enviado à aniversariante.



O vídeo do momento viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (18). A artista começou dando um recado para a fã, que logo percebe a voz da cantora e diz: "É a Ivete".



"Você essa mulher maravilhosa, potente, belíssima. Sua filha lhe homenageia com essa canção", disse a cantora baiana antes de cantar "Beleza Rara" e surpreender a fã. "Vou lhe dar um abraço, minha irmã", completou a cantora, que deixou o microfone do carro de mensagem de lado e conversou com a aniversariante no local.