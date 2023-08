Viih Tube revela cancelamento virtual com agressão na rua: 'Desnecessária'

A influenciadora Viih Tube, que participou do BBB em 2020, revelou que sofreu um cancelamento bastante traumático nas redes sociais, precisando fazer terapia por um tempo.



Em conversa com Fernanda Catania, a influencer Foquinha, para canal no Youtube, Viih contou que chegou a ser agredida na rua depois de ser cancelada na internet.



"Não vou falar que foi necessário, porque algumas coisas que eu passei acho que foram desnecessárias, cheguei até a apanhar na rua. Cheguei em um nível de cancelamento grande. Mas acho que ter passado por tudo aquilo me tornou muito mais forte", disse.