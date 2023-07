Viih Tube revela cobrança dos internautas para fazer lipoaspiração

A influenciadora Viih Tube, de 22 anos, comentou nas redes sociais nesta quinta-feira (13), que tem recebido diversos comentários negativos envolvendo o seu corpo após a gestação da sua filha, a pequena Lua Di Felice, de três meses.



Segundo a famosa, muitos internautas estão pressionando Viih para que ela faça uma lipoaspiração o mais breve possível, já que seu corpo mudou completamente depois do parto.



Para a esposa de Eliezer, um procedimento estético não seria o adequado para ela nesse momento, principalmente agora que Viih decidiu mudar os hábitos alimentares, além de retornar com as atividades físicas.