Vintage repaginado

O termo vintage veio do mundo dos vinhos. Ele é usado para definir o melhor de uma safra, vinhos que representam bem as características de um período. Sua migração para a moda manteve basicamente o conceito original. Quando nos referimos a uma peça vintage, estamos falando de roupas, acessórios com história, que carregam elementos do design típico de uma época Por exemplo, ombreiras amplas, botões de metal, cintura alta ou estampas Para ser vintage tem que ter pelo menos 20 anos de existência. Ou seja, aquele top ou calça cintura baixa feita em 2000 já pode ser considerada vintage, afinal representa bem o estilo daquele período.

Tudo feito antes do século XX entra na categoria de antiguidades. Os caçadores de vintage no Brasil têm uma ajuda extra nesse garimpo: eles procuram as etiquetas de fabricação que possuem C.G.C. O Cadastro Geral de Contribuinte foi criado em 1964, ainda pelo Governo Militar, para registrar as pessoas jurídicas que atuavam no país, mas com o crescimento da atividade empresarial foi necessário em 1998 cria o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) que extinguiu de vez o C.G.C em 1999 e é utilizado até hoje.

Então, encontrar essa antiga inscrição garante que a peça tem pelo menos 24 anos, um vintage autêntico. Se algo sobreviveu bem a tanto tempo é porque foi bem conservado e possui muita qualidade. E se observarmos com atenção, muitas roupas tendências são na verdade reinterpretações outras feitas há décadas atrás. Para quem gosta deste garimpo fashion é importante na hora de vestir estabelecer um diálogo entre aquele blazer de ombreiras (bem anos 80) e achados atuais, para renovar o vintage.Para não parecer que está usando um figurino de época. Uma ótima dica de estilo é justamente peça aquela preciosidade glamourosa, cheia de história e misturar com algo esportivo, bem urbano. Para te inspirar, criamos 3 produções partindo de peças com C.G.C. Vem conferir!

De impacto

Aquele blazer oversized com ombreiras volumosas é típico de uma época, da década de 1980, para quebrar o ar formal o usamos para sobrepor um vestido cheio de brilho.

Glam acessível

A blusa vintage com estampa de paisley já possui uma suntuosidade, para atualizar ela sobrepõe um macacão utilitário.

